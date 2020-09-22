榮家面臨轉型 鄭文燦：協調開放更多床位給一般民眾

近年人口結構邁入高齡化社會，老人安養成關注焦點，過去服務退伍軍人的輔導會所屬榮譽國民之家，隨著老一輩的榮民減少面臨轉型問題。市議員段樹文建議，可闢建新長照大樓增加住民收容數量；桃園市長鄭文燦認同榮家轉型已經是勢在必行。

全國榮民之家總共有16處，段樹文以桃園榮家舉例，他說，桃園榮家現有房舍為低樓層建物只有1、2樓，建造時間已長達45年之久，內部有不少空間未有效利用，過去可以可收容1萬多名榮民，但現在榮民凋零，看能否將建物重新闢建改為長照大樓。

段樹文表示，桃園榮家內部有友愛堂、福壽堂、仁壽堂等共10個堂，他親自到場視察過，發現一個堂的面積就足以蓋一棟大樓，桃園榮家目前院內核定總床位為755床，且退輔會經費逐年遞減，他建議可以改為長照大樓，預計可讓5千人受惠，造福全桃園民眾。

新建長照大樓需要經費，段樹文指出，五三工兵群營區位於八德精華區土地，營區若遷移，一方面可促進八德發展，另一方面可為增進財源。對此鄭文燦回應，目前國防部考量營區內機具及車輛數量多，仍傾向留在原址。

鄭文燦坦言，榮民之家未來一定會面臨轉型問題，轉型已經是勢在必行，尤其現在入住平均年紀約90歲，據他所知，桃園榮家目前有36床開放給一般人申請、八德自費榮家開放6床，且日前才剛揭牌悅來日間照顧中心，此處有機會擁有民間養生村的效應。