找回流落25年的舊三義火車站 打造「小城故事」場景

還記得台灣早期經典電影「小城故事」嗎？故事發生地在苗栗縣三義鄉，苗栗縣政府找回流落在外25年舊三義火車站，逐一編號拆卸，三義鄉公所將爭取客委會經費補助，尋找適當地點依整修古蹟方法組裝，再現「小城故事」歷史場景，三義慢城再添觀光亮點。

苗栗縣長徐耀昌、三義鄉長呂明忠等人今天參加三義木雕藝術節系列活動宣傳會，預告舊三義火車站要重回三義鄉的訊息，呂明忠難掩興奮，表示舊火車站部分材料還保存良好，甚至發現有「台灣總督府營林局」印記的檜木見證歷史，鄉民都殷殷期盼，公所將積極爭取客委會補助組裝經費，再現木造站房風華。

「小城故事」由早期明星鍾鎮濤、林鳳嬌主演，已故歌手鄧麗君演唱主題曲，膾炙人口一時，苗栗縣政府文化觀光局啟動「苗栗縣三義勝興舊山線桐花軸線環境營造計畫」，整建舊三義火車站是重點項目，希望打造「小城故事」電影場景，故事行銷苗栗觀光。

文觀局指出，舊三義火車站於1916年落成，標準日式木造站房，1995年9月因山線鐵路雙軌工程必須拆除，卓蘭鎮一家遊樂區買去擺置在園區，遊樂區後來歇業，舊站房閒置，三義勝興舊山線桐花軸線環境營造計畫整建舊三義火車站，逐一編號拆卸，今年7月完成，過程並拍片紀錄，三義鄉公所將接手組裝。