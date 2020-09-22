聽新聞
test
0:00 / 0:00

頂新和德文教基金會 贈竹縣11校棒球交通車

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為推廣台灣棒球發展，頂新和德文教基金會捐贈新竹縣11輛8人座交通車，今天舉行捐贈儀式。記者陳斯穎／攝影
為推廣台灣棒球發展，頂新和德文教基金會捐贈新竹縣11輛8人座交通車，今天舉行捐贈儀式。記者陳斯穎／攝影

新竹縣積極推動棒球運動，但基層棒球隊幾乎都得靠老師及家長幫忙接送小球員們往返比賽地點，耗費人力及時間，為推廣台灣棒球發展，頂新和德文教基金會捐贈11輛8人座交通車，今天舉辦捐贈儀式，縣長楊文科縣長頒發感謝狀給基金會，協助提升小球員的交通安全。

楊文科表示，除關西國小、中山國小及關西國中外，其他學校的球員往返比賽地點或到外地交流球技，幾乎都是由學校租車或教練、老師及家長們幫忙接送，非常不方便，獲贈棒球交通車後，節省了時間和金錢，也讓球隊交通往返更加方便安全。

基金會副執行長蕭巧怡指出，台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，基金會自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座，希望成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

基金會發言人歐陽劭瑋也說，繼過去捐贈3輛棒球交通車，這次捐贈50輛8人座交通車給全台11縣市，其中新竹縣是單一縣市獲贈車輛最多的城市。

教育處表示，縣內受贈棒球交通車的學校有11所，包含關西國小、中山國小、大同國小、上舘國小、六家國小、五峰國小、關西國中、峨眉國中、成功國中、五峰國中及仰德高中，各校也編列相關維護、油資等經費，以利持續推動棒球運動，培養基層棒球人才。

為推廣台灣棒球發展，頂新和德文教基金會捐贈新竹縣11輛8人座交通車。記者陳斯穎／攝影
為推廣台灣棒球發展，頂新和德文教基金會捐贈新竹縣11輛8人座交通車。記者陳斯穎／攝影

新竹 楊文科

延伸閱讀

改善關西交通壅塞 關西外環道26日辦第2次說明會

用行動支持！竹科人力挺職籃新隊新竹「攻城獅」

竹縣府表彰已故校長楊鏡汀 出版遺作北埔事件研究

新竹縣10所國中小通過認證 成為清華大學STEAM預備學校

相關新聞

議員建議設長照處 鄭文燦贊成

桃園市人口已達約225萬人，有長照需求的失能人口有6萬3千人，照護業務卻分屬社會局老人福利科及衛生局長照科，事權分歧，市...

榮家轉型 鄭文燦：協助推動

桃園榮民之家隨著老一輩的榮民減少，面臨轉型問題，市議員段樹文建議可闢建新長照大樓增加住民收容數量；鄭文燦認同榮家轉型勢在...

桃市旅館私接檢疫者 月底開罰

桃園市發生非防疫旅館私接檢疫旅客，民眾入住才驚覺，市議員劉安祺憂心成為防疫破口，要求補救。觀旅局回應，現在尚無罰則，預計...

關西外環道 周六第2次說明會

新竹縣關西鎮假日易交通壅塞，縣府決定新闢外環道路，先前辦理說明會時，民眾針對拆遷、自來水取水口及宗祠景觀等提出疑慮，縣府...

三民附幼新校舍 像極了美術館　

有40年歷史的新竹市三民國小附設幼兒園啟用全新校舍，可容納6班、180位幼兒的園舍，比原本的學生數成長一倍，外觀上設計感...

桃園中秋連假交通管制看這裡 大溪青埔景點警力疏導

中秋連假10月1日起放假4天，桃園市警局因應高速公路及桃園轄區省道、前往桃園大溪、青埔高鐵特定區置地廣場及X-park水...

因應台商回流 桃市府啟動投資服務列車

疫情衝擊各產業，加上中美貿易戰，台商回流投資，土地取得是一大問題。桃園市府今舉土地媒合招商大會，同時啟動「投資服務列車」...

一般旅館私接檢疫者 桃園9月底將公告開罰最高1萬5千元

桃園市議會今天市政總質詢，市議員劉安祺質詢說接獲民眾陳情，中壢有旅館私接檢疫旅客，民眾入住才驚覺，市議員劉安祺憂心該狀況...

苗栗今天好有愛心 他們關懷弱勢做公益

中秋節將屆，人安基金會苗栗平安站、中華全球蔬食協會，及阿斌哥大愛協會等單位，今天送就業包、認購月餅，及安排魔術表演等關懷...

永安海螺文化園區今年底完工 打造客家觀光漁港

桃園市府新建工程局於新屋區永安漁港北岸，辦理「永安海螺文化體驗園區新建工程」，2018年動工，預計今年底完工，透過園區展...

榮家面臨轉型 鄭文燦：協調開放更多床位給一般民眾

近年人口結構邁入高齡化社會，老人安養成關注焦點，過去服務退伍軍人的輔導會所屬榮譽國民之家，隨著老一輩的榮民減少面臨轉型問...

桃園失能人口有6萬3千人 議員呼籲成立二級機關長照處

全球都面臨人口老化的問題，桃園市人口已達約225萬人，其中有長照需求的失能人口有6萬3千人，議員建議成立二級機關長照處；...

熱門新聞

台中公車優惠明年元旦起限定市民 12月起申請綁卡

創新標誌「你超速 爽國庫」 遭養工處誤以為違規拆光

台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

彰縣2「送肉粽」直送海邊 民俗工作者：這樣做就對了

尷尬！才自誇空品歷年最佳 台中豐原PM2.5今飆全台最高

萬里蟹成新北宴食材 紹興酒、可口可樂都入菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。