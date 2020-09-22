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頂新和德文教基金會 贈竹縣11校棒球交通車
新竹縣積極推動棒球運動，但基層棒球隊幾乎都得靠老師及家長幫忙接送小球員們往返比賽地點，耗費人力及時間，為推廣台灣棒球發展，頂新和德文教基金會捐贈11輛8人座交通車，今天舉辦捐贈儀式，縣長楊文科縣長頒發感謝狀給基金會，協助提升小球員的交通安全。
楊文科表示，除關西國小、中山國小及關西國中外，其他學校的球員往返比賽地點或到外地交流球技，幾乎都是由學校租車或教練、老師及家長們幫忙接送，非常不方便，獲贈棒球交通車後，節省了時間和金錢，也讓球隊交通往返更加方便安全。
基金會副執行長蕭巧怡指出，台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，基金會自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座，希望成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。
基金會發言人歐陽劭瑋也說，繼過去捐贈3輛棒球交通車，這次捐贈50輛8人座交通車給全台11縣市，其中新竹縣是單一縣市獲贈車輛最多的城市。
教育處表示，縣內受贈棒球交通車的學校有11所，包含關西國小、中山國小、大同國小、上舘國小、六家國小、五峰國小、關西國中、峨眉國中、成功國中、五峰國中及仰德高中，各校也編列相關維護、油資等經費，以利持續推動棒球運動，培養基層棒球人才。
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