榮民之家人數減少 鄭文燦：盼開放一般民眾入住

桃園市長鄭文燦今天在市政總質詢上表示，考量榮民人數逐漸減少，盼將榮民之家轉型，未來開放一般民眾入住，發揮類似民間養生村的效應，目前退輔會尚未拍板定案。

桃園市長鄭文燦今天至市政總質詢列席備詢，市議員段樹文質詢時表示，桃園榮民之家建物老舊、空間不足，建議闢建新的長照大樓，增加住民收容數量。

鄭文燦則表示，考量榮民人數逐漸減少，榮民之家轉型勢在必行，希望未來能開放一般民眾申請入住，發揮與民間養生村相同的長照效應，但退輔會尚未拍板定案，市府將全力協助推動。

至於八德區五三工兵群營區遷移問題，鄭文燦表示，桃園升格後，市府持續與國防部及陸軍第六軍團溝通，希望五三工兵群營區遷移至其他營區或是郊區，但國防部考量營區內機具及車輛數量多，傾向留在原址。

鄭文燦表示，五三工兵群營區遷走，對於八德都市發展、土地合理使用、增加公共設施等層面皆有正面幫助。

桃園市政府都市發展局也協助軍方代建「育勤營區」，完工後包含埔頂營區及中原營區都將遷入，至於五三工兵群營區是否也能納入，市府將持續與軍方溝通。