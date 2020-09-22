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82歲婦扛6口之家 善心人士集資捐醫藥費

中央社 / 記者管瑞平苗栗縣22日電

苗栗縣苑裡鎮撿拾資源回收的82歲楊姓老婦照顧6口之家，近日長孫車禍住進加護病房，文苑國小教職員與善心人士集資捐助醫藥費，盼減輕老婦人生活負擔。

苑裡李綜合醫院院長許明賢指出，患有淋巴癌4年的楊姓男子是楊家長孫，9月1日騎乘腳踏車出門，遭汽車追撞導致全身多處骨折，目前仍在加護病房治療中，經過詢問病患背景，發現楊姓一家人，平日多仰賴靠撿拾資源回收、不良於行的82歲阿嬤打理照顧全家。

楊家6口，除了阿嬤外，兒子車禍導致癱瘓，已臥床4年，媳婦和3名孫子都領有身障手冊，楊家因目前棲身房舍，不符合低收入戶申請資格，原本長孫還能外出工作，補貼家用，如今發生車禍，面對龐大醫藥費，讓原本捉襟見肘生活雪上加霜。

楊姓一家人都是苑裡鎮文苑國小校友，校長陳志華得知後偕同文苑國小教職員和白沙屯媽祖信徒，熱心集資新台幣18萬6500元，今天在文苑國小校長室將款項交予阿嬤及苑裡李綜合醫院，以專款專用作為楊男後續醫療費用，苑裡鎮民代表張文財也到場見證。

許明賢表示，目前已為楊姓患者向健保署申請重大外傷鑑定，如順利通過鑑定，將可免除患者部分負擔，其他除非自費用藥，應該都會由健保給付，未來善心民眾捐贈的善款，如有剩餘，也將轉為阿嬤看診就醫費用，讓楊姓一家人擁有完善的醫療照護。

對於來自各界的善心，阿嬤表示「非常感恩」，她說，平常全家人都吃得少，三餐也有來自鄰居和媽祖信徒捐助的白米和麵食，「生活還過得去」，如今只願不要再有其他事故，一家人安穩生活下去。

阿嬤 白沙屯媽祖 車禍

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