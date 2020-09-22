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中秋連假期台66匯入中山高南下匝道管制 替代路線出爐

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
中秋連假期台66匯入中山高南下匝道管制。記者鄭國樑／翻攝
中秋連假期台66匯入中山高南下匝道管制。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警分局配合中秋連續假期國道交通疏導、管制，台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，10月1日0點起至2日晚上12點，實施48小時匝道封閉。另外，中壢（新屋）交流道也將在10月1日上午6點至中午12點實施高承載管制。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，中秋連續假期有4天，台66匯入中山高南下匝道封閉，建議用路人大溪往觀音方向，可行駛台66線快速道路接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路，轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下；往大溪方向行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

中秋連續假期收假前不封閉匝道入口，警方仍請駕駛人還是要掌握交通動態及各項管制，除了可撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800000123外，也可上交通部網站查詢。

中秋 連續假期 國道

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