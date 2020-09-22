改善關西交通壅塞 關西外環道26日辦第2次說明會

為改善新竹縣關西鎮假日易交通壅塞問題，縣府決定新闢外環道路，先前辦理地方說明會，民眾針對拆遷、自來水取水口及宗祠景觀等提出疑慮，縣長楊文科6月也親自到現場勘查路線，縣府本月26日將召開第2次說明會，將意見納入報告，並提送計畫至交通部公路總局申請經費補助。

楊文科表示，此次說明會是根據6月實地會勘時，民眾意見調整過的計畫，由於本周六為中秋節補班日，有些民眾要上班不克參加，他也指示工務處與有需求民眾個別溝通，也歡迎關心此案的民眾積極參與。

工務處表示，目前規畫的外環道北起關西交流道匝道與118線正義路路口，沿都市計畫邊界往東南方向延伸，終點與台3線銜接，全長約2.78公里，工程經費26.1億元，用地及拆遷補償費3.81億元，合計29.9億元。

針對民眾提出的意見，工務處目前已將路寬調整為18公尺，減少土地徵收及避免拆遷，在路線調整後合法建物已全數避開，僅剩河川區內的違建須拆除；有民眾陳情道路從自家旁經過恐影響生活品質，也已規畫將全線避開住宅區，懸臂段將不與既有巷道連接，避免影響居民生活品質，也可避免使用都市計畫住宅區用地，降地用地變更困難度。

另外，此案路線行經自來水公司淨水廠部分，已協調確認將以架橋方式跨越取水口；為避免影響宗祠景觀，則將路線高架部分向西外移調整，拉開與宗祠距離降低視覺影響。