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你騎1K我捐10元 周日桃園揪你騎單車運動做公益

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市太平自行車單車公益家庭日活動，騎友騎自行車每騎1公里、企業捐10元做公益，圖為去年單車家庭日活動照。圖／渡簬企業提供
桃園市太平自行車單車公益家庭日活動，騎友騎自行車每騎1公里、企業捐10元做公益，圖為去年單車家庭日活動照。圖／渡簬企業提供

桃園市太平自行車單車公益家庭日活動本周日（27日）將在桃園沿海展開，由太平洋自行車、渡簬企業合作舉辦，號召員工、車友及社會大眾一起樂活同騎做公益，渡簬企業今天上午表示，「你騎車、我捐款」單車公益活動，將騎友貢獻里程化為實質公益能量，「你騎1公里、我們捐10元」，全場騎程公益里程將轉購實車作為推廣無障礙自行車運動用途。

這項騎自行車、捐公益活動，也就是「你騎1公里、我們捐10元」，參加自行車騎友的全程騎程納入公益捐贈計算，由太平洋自行車全額捐贈，騎程分為12公里悠遊組、30公里健康組、70公里挑戰組3組進行，全場騎程公益里程將轉購特殊輔助車，贈予台灣性麻痺休閒運動協會、社團法人生命勵樂活輔健會，推廣無障礙自行車運動。

本月27日上午7時起，將在太平洋自行車新屋廠（新屋區永福路686號）集合展開，由喜愛自行車運動民眾以實質行動做公益，為社會及環境永續輪轉愛與希望，路線以桃園新屋起點，沿途盡覽田野風光、海景及石滬等特殊沿海生態樂趣，70公里挑戰組更行經新屋石滬、觀新藻礁、草漯沙丘到大園許厝港濕地沿海景點，參加者完騎回主場，亦可享受客家美食及飲品暢飲。

桃園市太平自行車單車公益家庭日活動，騎友騎自行車每騎1公里、企業捐10元做公益，圖為去年單車家庭日活動照。圖／渡簬企業提供
桃園市太平自行車單車公益家庭日活動，騎友騎自行車每騎1公里、企業捐10元做公益，圖為去年單車家庭日活動照。圖／渡簬企業提供

自行車 單車 公益活動

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