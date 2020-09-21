癱兒臥床孫又車禍 回收嬤顧5身障家人苦撐度日

苗栗縣苑裡鎮一戶6口之家除撿拾資源回收的阿嬤，兒、媳及3名兒孫均為身障人士，兒子癱瘓臥床4年，罹癌長孫近日又車禍住進加護病房，老人家苦撐度日的生活雪上加霜。

苗栗縣義工組織「白沙屯媽祖婆網站」站長駱調彬指出，近日接獲熱心民眾通報，苑裡鎮房裡里一戶楊姓人家，82歲老阿嬤平日以撿拾資源回收維生，兒子4年前深夜騎車摔入田間，造成頸椎受傷重殘，因沒錢復健，只能終身臥床，手腳肌肉嚴重萎縮；媳婦則有輕度智能障礙，每月在食品工廠上班賺取約新台幣1萬6000元微薄薪資，3名孫子女也都領有中度身障手冊，家境清苦。

駱調彬說，楊家長孫原本可工作貼補家用，但幾年前罹患淋巴癌，日前騎腳踏車又不幸遭撞，導致全身多處骨折、氣胸，住進加護病房，龐大醫藥費負擔及未來生活令阿嬤憂心不已。

駱調彬今天會同苑裡鎮民代表張文財前往探視，發現楊家因有目前棲身房舍，不符合低收入戶申請資格，二孫子跟著阿嬤撿回收，偶爾有機會打零工貼補家用，孫女跟隨大車駕駛跑車當助手，薪水僅夠幫父親買尿布奶粉，一家經濟、生活因長孫突遇車禍，雪上加霜。

駱調彬指出，近來政府發放振興三倍券，阿嬤一家幾乎都拿來買醬油和白米，一問之下才知道「為了省錢，他們幾乎都吃白飯或麵線拌醬油」，讓人相當不忍，因此先提供2萬元急難救助金，但未來的路還很長，需要更多人伸出援手，並轉介引入政府長照資源協助，才能徹底減輕楊家重擔。