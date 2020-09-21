考量青埔地區發展快速 桃市府已規畫3處高速公路計畫

桃園青埔地區近期推動許多發展計畫及大型活動，成為重要的重劃區也是觀光亮點。為解決民眾多倚賴國道2號大竹交流道進出青埔地區，導致交通過於壅塞的問題，桃園市政府交通局與高公局合作，規畫3處高速公路計畫，要打通青埔地區的任督二脈。

交通局長劉慶豐表示，「國道1號增設中豐交流道計畫」位於國道1號主線與五楊高架平面交織段（中壢轉接道），將新增北入匝道、南出匝道及南出環道，服務五楊高架路段上下匝道的車流，其建設計畫已於今年8月間獲行政院核定。

國道1號增設中豐交流道計畫經費總計12.69億，目前高公局已完成2場興辦事業計畫公聽會，刻正進行規畫設計、都市計畫變更等，完成後即可開工，預計2025年完工。

劉慶豐指出，「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）可行性研究」案，可改善原交流道匝道受中正東路號誌影響而回堵的情形，高公局在今年7月初核會議，市府交通局也已完成修正，近期將續送高公局審議。

另外，「國道1號內壢交流道新增匝道銜接中園路高架」案，劉慶豐說，刻正研議利用既有中園路路廊高架化，或鄰近的新街溪等其他路廊，新增高架道路銜接內壢交流道的可行性，預計今年底可完成初步研究。

市府積極推動國道2號、國道1號五楊高架及平面的3項計畫，未來民眾不只可利用國道2號大竹交流道進出青埔，亦可利用鄰近A19的中豐北路銜接至國道1號五楊高架，更有機會由青埔中心A18地區，藉由站前西路銜接中園路高架橋進出國道1號內壢交流道。

青埔地區投入大量公共建設，當地聯外交通需求也日益增加，劉慶豐表示，市府與高公局聯手合作，積極推動高速、快速道路系統，除便利青埔地區民眾外，更可讓其他地區民眾快速地進入青埔，體驗青埔快速發展。