轉介欠稅費弱勢就業自立 桃園分署秋節慰問拋磚引玉

今年中秋節將至，法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與愛心社成員為關懷弱勢族群，今天分別前往龜山、大溪、中壢區該分署轉介就業的市民住處，贈送中秋文旦禮盒提前賀節，黃裕紘今天下午表示，該分署為協助欠稅、欠費弱勢民眾繳納，會盡力協助分期繳款或轉介輔導就業，減輕負擔，中秋節前往慰問表達關懷。

桃園分署為關懷該署欠稅、欠費的弱勢民眾，每年中秋節都由該分署愛心社發起關懷轉介就業弱勢行動，至今持續10多年，今年由黃裕紘率該分署等人前往龜山區廖姓男子、大溪區彭姓女子、中壢區古姓女子住家慰問和贈送文旦和表達關心。

龜山廖姓男子曾擔任廚師，罹患肝癌失去工作，經濟狀況不好，廖男敘述自己有信心戰勝病魔，之後再尋求分署協助轉介輔導就業，對分署關心表示感謝；大溪彭女為越南籍配偶，6年前與丈夫離異，獨力扶養女兒，因欠繳機車燃料費到分署繳費結緣，分署轉介輔導她就業找到工作，一行人慰問，彭女表達謝意。

一行人最後轉往中壢華勛社區古女家中關心，古女因欠繳牌照稅、燃料費罰單數萬元，分署人員當時前往查封，發現古女丈夫原住民身分，因工傷被刁難辭退，家庭困難，分署人員獲悉給予分期繳納和轉介輔導工作，減輕家庭負擔，古女一家人表達感謝。