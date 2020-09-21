聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉介欠稅費弱勢就業自立 桃園分署秋節慰問拋磚引玉

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與（左一）等人向龜山、大溪、中壢多位欠稅費轉介輔導就業的弱勢民眾，秋節慰問和表達關懷。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與（左一）等人向龜山、大溪、中壢多位欠稅費轉介輔導就業的弱勢民眾，秋節慰問和表達關懷。圖／桃園分署提供

今年中秋節將至，法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與愛心社成員為關懷弱勢族群，今天分別前往龜山、大溪、中壢區該分署轉介就業的市民住處，贈送中秋文旦禮盒提前賀節，黃裕紘今天下午表示，該分署為協助欠稅、欠費弱勢民眾繳納，會盡力協助分期繳款或轉介輔導就業，減輕負擔，中秋節前往慰問表達關懷。

桃園分署為關懷該署欠稅、欠費的弱勢民眾，每年中秋節都由該分署愛心社發起關懷轉介就業弱勢行動，至今持續10多年，今年由黃裕紘率該分署等人前往龜山區廖姓男子、大溪區彭姓女子、中壢區古姓女子住家慰問和贈送文旦和表達關心。

龜山廖姓男子曾擔任廚師，罹患肝癌失去工作，經濟狀況不好，廖男敘述自己有信心戰勝病魔，之後再尋求分署協助轉介輔導就業，對分署關心表示感謝；大溪彭女為越南籍配偶，6年前與丈夫離異，獨力扶養女兒，因欠繳機車燃料費到分署繳費結緣，分署轉介輔導她就業找到工作，一行人慰問，彭女表達謝意。

一行人最後轉往中壢華勛社區古女家中關心，古女因欠繳牌照稅、燃料費罰單數萬元，分署人員當時前往查封，發現古女丈夫原住民身分，因工傷被刁難辭退，家庭困難，分署人員獲悉給予分期繳納和轉介輔導工作，減輕家庭負擔，古女一家人表達感謝。

黃裕紘表示，針對欠稅、欠費的弱勢族群，該分署了解後會盡力協助採分期繳納方式，並轉介輔導就業，減輕生活負擔，在中秋節前慰問了解他們的生活現況，並希望透過拋磚引玉，讓更多社會愛心人士主動關懷弱勢民眾，協助弱勢民眾度過難關，發揮社會溫暖。

法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與（左二）等人向龜山、大溪、中壢多位欠稅費轉介輔導就業的弱勢民眾，秋節慰問和表達關懷。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與（左二）等人向龜山、大溪、中壢多位欠稅費轉介輔導就業的弱勢民眾，秋節慰問和表達關懷。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與（左二）等人向龜山、大溪、中壢多位欠稅費轉介輔導就業的弱勢民眾，秋節慰問和表達關懷。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與（左二）等人向龜山、大溪、中壢多位欠稅費轉介輔導就業的弱勢民眾，秋節慰問和表達關懷。圖／桃園分署提供

中秋節 愛心

延伸閱讀

暖警尋獲失蹤10多年女子 中秋節前夕助一家團圓

中秋節前加強防疫 韓國第2級社交距離延長一週

秋節哪裡可烤肉？北市河濱18處 新北限原民公園

蔬菜盤商欠稅1億多 今被台北分署送管收

相關新聞

南勢、山子頂公車 2小時僅3班

桃園市平鎮區南勢、山子頂地區並非偏遠地區、儘管公車站牌不少，但位置偏離主幹道，公車班次少得可憐，平日上午6點20分到8點...

封閉型社區路燈 可以維修了

桃園市龍潭某社區居民投訴，未升格直轄市前，路燈壞了通知鄉公所約3、4天就會派人修復，如今歸市府養工處管，壞了一個多月沒人...

等了30年 公道三新闢道路開工

新竹市民期盼30年的公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）昨天開工，預計2022年3月底前完工，將打通竹市外環道路系統。

苗栗獅潭2千紓困金 10月6日發放

苗栗縣獅潭鄉人口4100多人，老人占28.22%，振興紓困方案老人家看得到用不到，鄉公所10月6日起發放每人2000元振...

復興區幸福巴士 2人預約就成行

桃園不少非都會區域常有市民抱怨公車班次少或班距時間太長，大眾運輸系統不便民，除了平鎮區居民抱怨，復興、大溪等區也曾遇到類...

考量青埔地區發展快速 桃市府已規畫3處高速公路計畫

桃園青埔地區近期推動許多發展計畫及大型活動，成為重要的重劃區也是觀光亮點。為解決民眾多倚賴國道2號大竹交流道進出青埔地區...

轉介欠稅費弱勢就業自立 桃園分署秋節慰問拋磚引玉

今年中秋節將至，法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與愛心社成員為關懷弱勢族群，今天分別前往龜山、大溪、中壢區該分署轉介...

非主幹道地區公車班次少 桃議員批公共運輸系統不完備

有桃園市民抱怨，南勢、山子頂地區儘管站牌林立，但公車班次少得可憐，有時錯過甚至要等好幾小時，民眾抱怨「錯過只能花500元...

公道三新闢道路開工 林智堅：解決30年交通難題

新竹市民期盼30年的公道三新闢道路終於開工，市府今舉辦「新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程」開工典禮，...

台商返台檢疫有家住不得 警助夫妻進防疫旅館安身

桃園市55歲謝姓台商長期旅居大陸，桃園市房子委託親戚管理，他與大陸籍妻子昨天自大陸上海返台，依規定居家檢疫14天，2人搭...

整座城市都是展場 2020台灣設計展讓竹市斑馬線彩色變裝

新竹市將在國慶、中秋連假舉辦2020台灣設計展「Check in 新竹- 人來風」，市長林智堅說，屆時整座城市都是展場，...

新竹縣秋遊星夜季活動10月開跑 高爾宣、旺福接力開唱

搶攻國內旅遊市場，新竹縣政府10月周末推出「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季活動，安排3場大型音樂活動，邀請高爾宣、旺福樂團等...

熱門新聞

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

林口交流道改善 新北、桃園都有想法10月初提規畫

冠軍提琴手捐出冠軍琴 國中生受夜市人感召割愛捐琴

公道三新闢道路開工 林智堅：解決30年交通難題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。