聽新聞
test
0:00 / 0:00
轉介欠稅費弱勢就業自立 桃園分署秋節慰問拋磚引玉
今年中秋節將至，法務部行政執行署桃園分署執行官黃裕紘與愛心社成員為關懷弱勢族群，今天分別前往龜山、大溪、中壢區該分署轉介就業的市民住處，贈送中秋文旦禮盒提前賀節，黃裕紘今天下午表示，該分署為協助欠稅、欠費弱勢民眾繳納，會盡力協助分期繳款或轉介輔導就業，減輕負擔，中秋節前往慰問表達關懷。
桃園分署為關懷該署欠稅、欠費的弱勢民眾，每年中秋節都由該分署愛心社發起關懷轉介就業弱勢行動，至今持續10多年，今年由黃裕紘率該分署等人前往龜山區廖姓男子、大溪區彭姓女子、中壢區古姓女子住家慰問和贈送文旦和表達關心。
龜山廖姓男子曾擔任廚師，罹患肝癌失去工作，經濟狀況不好，廖男敘述自己有信心戰勝病魔，之後再尋求分署協助轉介輔導就業，對分署關心表示感謝；大溪彭女為越南籍配偶，6年前與丈夫離異，獨力扶養女兒，因欠繳機車燃料費到分署繳費結緣，分署轉介輔導她就業找到工作，一行人慰問，彭女表達謝意。
一行人最後轉往中壢華勛社區古女家中關心，古女因欠繳牌照稅、燃料費罰單數萬元，分署人員當時前往查封，發現古女丈夫原住民身分，因工傷被刁難辭退，家庭困難，分署人員獲悉給予分期繳納和轉介輔導工作，減輕家庭負擔，古女一家人表達感謝。
黃裕紘表示，針對欠稅、欠費的弱勢族群，該分署了解後會盡力協助採分期繳納方式，並轉介輔導就業，減輕生活負擔，在中秋節前慰問了解他們的生活現況，並希望透過拋磚引玉，讓更多社會愛心人士主動關懷弱勢民眾，協助弱勢民眾度過難關，發揮社會溫暖。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言