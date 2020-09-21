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非主幹道地區公車班次少 桃議員批公共運輸系統不完備
有桃園市民抱怨，南勢、山子頂地區儘管站牌林立，但公車班次少得可憐，有時錯過甚至要等好幾小時，民眾抱怨「錯過只能花500元搭公車了」光要前往中豐路就是一道難題；對此交通局回應會滾動式檢討。
市議員黃敬平接獲陳情，日前到現場會勘，他表示，公車走主幹道中豐路的有14條路線，南勢及山子頂地區較偏離主幹道的平鎮工業區、祥安國小旁、山子頂公園周遭有7條公車路線，卻只有少數會走中豐路到中壢火車站，且班距時間都很長。
黃敬平說明，南勢及山子頂地區7條公車路線包括5644、111、233、235、709、L215、L216，以路線5644為例，平日從祥安國小發車，班次時間為早上6點20分、6點35分、8點05分及下午5點20分，一天開往中壢的班次僅4班，過早上8點後竟要到晚上5點才有車，相當離譜。
黃敬平質疑，為何非幹道周遭的社區公共運輸系統如此稀少？民眾若沒搭到8點5分的班次就得依靠其他交通工具前往中壢或走到中豐路轉車，年輕民眾可以騎YouBike到中豐路上，不過較為年邁的民眾就非常不方便，他直呼，難道不住主幹道旁就是二等公民？
交通局長劉慶豐回應，既然民眾有此反應，會檢視是否有主線可以延伸繞進社區，承諾會做滾動式檢討。交通局公共運輸科長陳家緯補充，5644路線原為學生專車，專門負責學生上下學，因此班次時間集中在早上6點和晚上5點。
陳家緯建議，該地區如要搭乘公車經中豐路到中壢火車站者，可搭配原免費公車路線235，有早上11點跟下午3點的班次可做搭配，若還有其他問題，市府會儘速討論改善方案。
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