苗栗獅潭將發2千元紓困金 4千餘人受惠

響應政府因應新冠肺炎疫情發放振興三倍券，苗栗縣獅潭鄉在代表會提案通過下，將加碼發放給設籍鄉民每人新台幣2000元紓困金，預計4100餘人受惠。

獅潭鄉公所財福課長陳明暄今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央陸續推出各項振興紓困措施，但有鄉民代表反映，鄉內老年人口居多，不擅使用網路、智慧型手機，對於需要上網登錄申領的動滋券、農遊券、藝FUN券等福利美意，老人家普遍無感，提議比照外縣市部分鄉鎮，由公所自行加碼發放紓困金，嘉惠鄉民。

陳明暄說，經9月初代表會臨時會提案通過，鄉公所評估鄉庫財源許可後，制定「苗栗縣獅潭鄉因應新冠肺炎疫情發放振興經濟紓困金自治條例」，將以現金方式發放鄉民每人新台幣2000元，以提振經濟消費、照顧鄉民生活。

鄉公所指出，只要109年8月25日前仍設籍獅潭鄉者，即符合發放資格，估計約4100餘名鄉民受惠，10月起將陸續於指定日期，由公所、村長、村幹事前往各村社區活動中心發放。

苗栗縣政府社會處表示，獅潭鄉65歲以上老年人口比例高達28%，是縣內目前唯一自行加碼發放振興紓困金鄉鎮。