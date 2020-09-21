搭配台灣設計展 新竹市斑馬線變彩色

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將於10月1日登場，今年主打整座城市都是展場，不僅在建築上有裝置藝術，連斑馬線都變彩色，近日將在多個路口鮮豔亮相。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿表示，台灣設計展將在國慶、中秋連假舉辦，是以2公里步行軸線串連2大展區架構呈現，讓整個城市都變成展場，民眾在步行參觀時都能發現處處有驚喜。

林智堅表示，搭配此次設計展的「彩色行人穿越道線」已搶先在今天曝光，民眾若行經東門圓環，就可看見色彩鮮明的白、黃、藍、綠幾何形狀鋪面，盼藉由鮮明視覺設計提醒車輛減緩車速，打造「行人最大」的步行城市。

新竹市政府產業發展處提供新聞資料表示，彩色行人穿越道線試辦計畫，上月已呈交通部核備，是以台灣設計展「Check in新竹－人來風」的主視覺作底色，結合行人走踏的白色枕木紋，鋪面防滑係數達65以上，符合交通標誌標線號誌設置規則相關規範。