台積電一邊建廠一邊種樹 苗縣府肯定致力環保標竿

台灣積體電路製造股份有限公司在苗栗縣竹南科學園區特定區興建先進封測廠案，備受地方期待，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天巡視工地，肯定台積電致力環保的標竿，縣府並宣布台積電與工策會建立合作管道，專案服務鄉親。

台積電竹南科建廠工程，今年7月1日動工，徐耀昌、鍾東錦偕同竹南鎮長方進興，及多名縣議員今天到工地視察，廠方簡報目前施工進度約30%，符合預期，縣府指出，台積電帶來2000多個就業機會，新廠預計明年中完工，台積電與工策會建立合作管道，專長適合的縣民，可向工策會投遞履歷，將專案轉送台積電。

徐耀昌等人並為廠區廣植樹木等環保措施留下深刻的印象，縣府工商處長黃智群說，台積電建廠施工期間，主動為基地鄰近停放車輛蓋上帆布，避免落塵髒汙，都市計畫協調階段，認養竹南科特定區綠地4.15公頃，並指定台灣原生種，種植1000棵喬木回饋社區，廠區種植2000棵喬木，優化生活環境。

縣府期待台積電建廠，加上原有的群創光電等大廠，竹南、頭份地區將吸引更多上下游產業投資建廠，產業鏈及產業群聚效應，逐步擴大成形，此外，台積電7月1日動工後，縣府地政府順勢推出特定區劃餘地標售案，7月30日第1次開標，3800萬元標出一筆270多坪住宅區，溢價比率1.69%。