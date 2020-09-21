公道三新闢道路開工 林智堅：解決30年交通難題

新竹市民期盼30年的公道三新闢道路終於開工，市府今舉辦「新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程」開工典禮，市長林智堅說，該工程經費為2億9850萬元，預計2022年3月底前完工通車，之後將打通竹市外環道路系統，也讓民眾回家的路更安全便利。

林智堅說，公道三有三大難題要解決，首先是路線問題，經交通處專業評估，考量安全及獲得最多民眾支持，最後選擇的直線路徑；另外，他啟動溝通機制逐一拜訪居民，市府人員從被拒於門外到與居民變熟識朋友，終於獲得9成以上住戶支持；最後是購地安置，市府為拆遷戶整備「安置基地」，並提供房屋租金補貼，提供全拆戶1個月2萬、持續3年的補助。

林智堅也感謝前市議會議長鄭成光一路支持，包含內政部挹注5.25億元，市府不惜重本編列預算，共投入總經費25.3億元建設，其中，公道三總工程費其實只佔2億多，另外有7.4億元用於購買安置基地，目的就是為了給住戶最好的條件、保障他們既有的居住權。