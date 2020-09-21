新竹縣秋遊星夜季活動10月開跑 高爾宣、旺福接力開唱

搶攻國內旅遊市場，新竹縣政府10月周末推出「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季活動，安排3場大型音樂活動，邀請高爾宣、旺福樂團等知名歌手及樂團熱力開唱，還可在星空下野餐及首次舉辦的「汽車電影院」，邀全台民眾前來感受竹縣夜間的浪漫氛圍。

縣長楊文科表示，縣內有許多自然美景與文藝古蹟，但民眾對竹縣的印象往往都是白天的行程，因此這次活動以美麗星空夜為主軸，依在地特色規畫活動，要讓民眾看見夜晚新竹縣的浪漫，帶給大家完全不同的旅遊回憶。

秋遊星夜季系列活動第一場「浪漫山林音樂會」，10月2日將在橫山鄉民俗文物館外廣場登場，由原住民知名歌手家家與春麵樂團、放客兄弟等；第二場「潮青草地音樂會」及第三場「炫音星夜音樂會」， 17日、31日在竹北水圳森林公園舉行，將有告五人、旺福樂團、高爾宣、陳零九等知名樂團、歌手接力開唱。

交通旅遊處長游志祥表示，除了音樂活動外，也規畫其他類型夜間活動，竹北水圳森林公園17日將點亮為期兩周的「銀河星鑽」夜間唯美鑽石藝術裝置，搭配高達3公尺的吉祥物皮皮獅。

10月3日將在合興愛情車站辦理「秋戀合興，星夜野餐日」；9日則在關西牛欄河親水公園「秋藝關西，河岸電影院」；10日在峨眉桐花谷露營區還有「秋月峨眉，秘境營火夜」。而竹縣首次舉辦「汽車電影院」24日在縣府前廣場登場，邀請民眾坐在汽車中，欣賞超大螢幕帶來的電影震撼感受。