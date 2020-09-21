疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

苗栗縣獅潭鄉人口4100多人，老人占28.22%，全國數一數二，政府疫情振興紓困方案，許多老人家看得到，卻享用不到，鄉公所依自治條例將於10月6日起發放每人2000元振興經濟紓困金，需800多萬元，鄉長謝春梅評估認為不會排擠建設，鄉民則大表歡迎。

獅潭鄉民代表會決議，鄉公所制定「苗栗縣獅潭鄉因應新冠肺炎疫情發放振興紓困金自治條例」，9月14日公告實施，代表會主席詹桶生說，彰化縣和美鎮、花壇鄉及花蓮縣秀林鄉，分別發放紓困金600、1000、2000元，獅潭偏鄉又老又苦，代表會原建議發放1萬元，協調公所並考量自有財源，決定發放2000元，照顧鄉民生活。

謝春梅指出，獅潭鄉人口老化，有長壽鄉之稱，政府因應疫情推出振興紓困措施，其中，農漁會紓困1100多人，疫情擴大急難紓困62人，振興三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券、浪漫客庄遊等方案，許多老人家不懂申請，或不會使用，且獅潭鄉工商不發達，便利超商也僅一家，可能要到外地消費，「看得到、吃不到」。

她表示，鄉庫2億多元，公所每年自有財源200多萬元，因此評估合法性，兼顧能力可以負擔範圍，發放振興經濟紓困金，不致排擠建設等經費，10月6日到10月19日上午9點至下午2點，鄉親於各村指定時間、地點領取，若沒有於指定時間、地點領取，可於10月20日到11月30日上班時間到公所領取，逾期視同放棄。

獅潭鄉振興經濟紓困金發放對象是今年8月25日仍設籍的鄉民，蕭芳纓等鄉民大表歡迎，他們指出，這是公所的福利，與民眾權益，2000元實惠，也不無小補。