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響應10月11日台灣女孩日 鄭文燦：勇敢追逐夢想

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦響應10月11日台灣女孩日，鼓勵追逐夢想。圖／桃園市政府社會局提供
桃園市長鄭文燦響應10月11日台灣女孩日，鼓勵追逐夢想。圖／桃園市政府社會局提供

桃園市長鄭文燦今天下午出席「109年桃園市響應台灣女孩日」活動，表示聯合國教科文組織將10月11日訂為「國際女孩日」，同一天行政院訂為「台灣女孩日」，市府今年以「女孩與閨蜜的無懼日常」為活動主題，首次舉辦大型「閨蜜草地野餐派對」，透過女神學堂、閨蜜隨堂考、勇敢女孩、女孩發聲等系列議題活動，讓女孩們勇敢談心事、談夢想、談人生，從中學會欣賞自己、保護自己與更愛自己，也讓桃園成為性別友善、性別平等的城市。

鄭文燦說，「國際女孩日」主要目的是為讓每位女孩，從青少女一路到成年皆能有公平發展的機會，不因經濟弱勢、文化落差、歧視以及健康等因素，阻礙了每位女孩公平發展的機會，期盼藉由今日這樣具有意義價值的活動，讓每一位女孩皆能勇敢逐夢。

桃園市響應「台灣女孩日」活動邀請新生代偶像歌手9m88以及「一封致譚德塞博士的公開信」英國留學生林薇為活動代言人，也邀集6位勇敢逐夢的桃園女孩，包含新住民二代鄒佳晶、勇闖矽谷的青創女孩洪以柔、創立台灣第一本農物誌的魏曉恩、申請6所醫學系全錄取的武陵高中理工女孩張晴、用科技（機器人）傳愛的王有慈以及原住民熱血女孩陳辰，盼藉由女孩們的故事交流與分享，傳達逐夢、打破刻板的觀念，同時拓展更多元的性別視野。

鄭文燦說，市府在平鎮復旦圖書分館4樓設置桃園第1處女兒館，將近300坪的專屬空間，今年7月動工，預計111年底完工，屆時將成為提供女孩們聚會交流、共享學習的新處所，整體風格則以春、夏、秋、冬為設計概念，發展出學習、躍動、漫遊、夢想及療癒空間等五大空間意象，陪伴新世代女孩走過青春的不同階段。

立委黃世杰、市議員徐景文、彭俊豪、市府社會局長鄭貴華、參事兼性平辦公室執行長簡秀蓮、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

鄭文燦 夢想 行政院

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