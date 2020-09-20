快訊

直播／集體收賄案偵查終結…5名立委全被起訴 北檢說明

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

桃園龍岡米干節 民眾樂學摩斯密碼化身情報員

中央社 / 桃園20日電

桃園市龍岡米干節18日起在龍岡大操場舉行，除了各式美食，現場摩斯密碼體驗今天更吸引大小朋友，由退休情報人員現場教導民眾簡單的密碼，還透過摩斯密碼打出自己的英文名字。

幾名曾經在情報局工作或擔任過情搜，以及對摩斯密碼有興趣的退休人員，這次結合龍岡米干節為期2週的活動，帶來相關設備、器材，會先由工作人員講解簡單的密碼使用，最後則是教導民眾打出自己的英文名字，一起認識摩斯密碼的奧秘。

71歲的緬甸華僑鄭慶華表示，15歲時被吸收擔任當地自衛隊情報員工作，在學了一年半的摩斯密碼後，便被派到中國大陸與緬甸交界處，進行軍隊調度、人員派遣等情報搜集任務，而那年他還沒有成年。

鄭慶華說，一次奉命帶著通訊設備器材前往瓦城，疑似遭密報行跡被當時的緬甸軍發現，幸好自己眼明手快的將密碼本丟到蚊帳上方未被發現，但設備器材遭到沒收，人也被刑求，幸好透過友人賄賂官員才保下一條命，後續再透過當地華僑打通關節將器材取回。

鄭慶華指出，有一次在後方帶著孩子的妻子，突然接獲他被炸身亡的訊息，抱持著「生要見人，死要見屍」的念頭，妻子花了許多錢、騎著一匹馬就隻身到前線，千辛萬苦的抵達後才發現鄭慶華還活著，兩人激動得相擁而泣，而這樣的情報搜集工作直到74年來台後才結束。

從軍事情報局退休的76歲楊建華說，早期每個人都要學會情報工作，當時的國民政府結合滇緬地區自衛軍隊，不但搜集情資更希望能反攻大陸，「摩斯密碼就是當時重要的通訊方式」，只是隨著科技的發展，現在的摩斯密碼已經很少人使用，也逐漸被其他器材所取代。

楊建華說，現代人可能覺得摩斯密碼並不容易，「但這就跟打麻將一樣，熟了就容易了」，現在很多單位也有保留摩斯密碼，其實在九二一大地震時，因為到處斷電，摩斯密碼就發揮了很大的效用。

雖然鼓勵年輕人學習，但楊建華也坦言「手機實在太便利，連自己都習慣用手機」，但希望透過博物館的建置保留相關照片文物，也希望摩斯密碼可以傳承下去，但他坦言「並不容易」，未來希望可以在博物館的文物展之外，也規劃相關學習課程。

對於許多電影將情報人員形容得好像透過聽情報就能了解對方性別、是否移動位置等，楊建華搖搖頭說「那個是故事，應該是不可能的」，頂多是可以了解對方是否是個急性子的人，情報搜集是一門很深的學問，不是像電影演的那樣。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，為期2週的龍岡米干節，18至20日由「潑水節」揭開序幕；25、26日則會擺設100公尺的「長街饗宴」，27日晚間舉辦「火把節」，由當地民眾穿著傳統服飾大跳篝火舞，祈求來年風調雨順、疫情早日結束。

緬甸 文物

延伸閱讀

桃園再生家具拍賣民眾塞爆現場 鄭文燦賣掉烏心石菜櫥

桃園某防疫旅館遭批沒窗戶品質差 觀旅局：盡力協調

桃園行車未打方向燈叭一聲 女車主遭男持開山刀恐嚇

改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

相關新聞

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

苗栗縣獅潭鄉人口4100多人，老人占28.22%，全國數一數二，政府疫情振興紓困方案，許多老人家看得到，卻享用不到，鄉公...

不滿土地收歸國有 太極門抗議

太極門欠稅案日前定案，國稅機關決定將土地收歸國有，太極門志工連續2天到負責執行的李姓執行官住家附近舉牌，懷疑他領了多少獎...

「新竹－人來風」 中秋登場

2020台灣設計展Check in「新竹－人來風」將在中秋、國慶連假登場，將有網路搞笑團體「嚎哮排演」、當代偶戲劇場「無...

龍潭「送聖蹟」 美濃人北上體驗

桃園市客家事務局昨天舉辦「2020桃園龍潭送聖蹟」祭典，地點在全國面積最大、保存最完整的市定古蹟─龍潭聖蹟亭舉辦，高雄市...

溶氧不足 老街溪上游湧死魚

桃園龍潭區老街溪上游六分陂至圓潭橋間，昨天死魚一片臭氣難聞，當地里長和市議員林昭賢質疑是上游改善溪水品質的截流工程出包、...

響應10月11日台灣女孩日 鄭文燦：勇敢追逐夢想

桃園市長鄭文燦今天下午出席「109年桃園市響應台灣女孩日」活動，表示聯合國教科文組織將10月11日訂為「國際女孩日」，同...

桃園慈護宮主委吳正宗連任 鄭文燦期勉創造更好的環境

桃園慈護宮是地方信仰大廟香火鼎盛，今天舉辦第12屆主任委員暨委員、監事宣示就職，市長鄭文燦、副議長李曉鐘、立委萬美玲、民...

桃園再生家具拍賣民眾塞爆現場 鄭文燦賣掉烏心石菜櫥

一年一度的千件再生家具拍賣活動今登場，釋出1千多件文創新品還有再生家具，搶好康的民眾擠滿活動現場，桃園市長鄭文燦更化身拍...

小花蔓澤蘭入侵 竹南濱海森林區紫斑蝶羊角藤銳減

苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區的長青之森、親子之森是斯氏紫斑蝶最大繁殖區，但近年來蜜源不足且小花蔓澤蘭、槭葉牽牛入侵造成棲地...

影／搶救百年老榕功德圓滿 後龍中和海口庄歡喜慶完工

苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機，在當地小學校長、社區居民及環保團體的努...

用行動支持！竹科人力挺職籃新隊新竹「攻城獅」

職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄，適逢竹科成立40周年，兼任新竹科...

2020台灣設計展 超過50場次互動舞台、街頭表演在新竹

2020台灣設計展Check in「新竹-人來風」將在中秋、國慶連假登場，新竹市長林智堅今說，10月1至4日、10月9至...

熱門新聞

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

椰子蟹成烤螃蟹 綠島近年森林火警危及島保育動物

台中五權路地下道明填平 車輛改道看這裡

影／抗議大智路長出「待轉區」百輛機車無限轉癱瘓交通

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。