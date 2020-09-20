桃園龍岡米干節 民眾樂學摩斯密碼化身情報員

桃園市龍岡米干節18日起在龍岡大操場舉行，除了各式美食，現場摩斯密碼體驗今天更吸引大小朋友，由退休情報人員現場教導民眾簡單的密碼，還透過摩斯密碼打出自己的英文名字。

幾名曾經在情報局工作或擔任過情搜，以及對摩斯密碼有興趣的退休人員，這次結合龍岡米干節為期2週的活動，帶來相關設備、器材，會先由工作人員講解簡單的密碼使用，最後則是教導民眾打出自己的英文名字，一起認識摩斯密碼的奧秘。

71歲的緬甸華僑鄭慶華表示，15歲時被吸收擔任當地自衛隊情報員工作，在學了一年半的摩斯密碼後，便被派到中國大陸與緬甸交界處，進行軍隊調度、人員派遣等情報搜集任務，而那年他還沒有成年。

鄭慶華說，一次奉命帶著通訊設備器材前往瓦城，疑似遭密報行跡被當時的緬甸軍發現，幸好自己眼明手快的將密碼本丟到蚊帳上方未被發現，但設備器材遭到沒收，人也被刑求，幸好透過友人賄賂官員才保下一條命，後續再透過當地華僑打通關節將器材取回。

鄭慶華指出，有一次在後方帶著孩子的妻子，突然接獲他被炸身亡的訊息，抱持著「生要見人，死要見屍」的念頭，妻子花了許多錢、騎著一匹馬就隻身到前線，千辛萬苦的抵達後才發現鄭慶華還活著，兩人激動得相擁而泣，而這樣的情報搜集工作直到74年來台後才結束。

從軍事情報局退休的76歲楊建華說，早期每個人都要學會情報工作，當時的國民政府結合滇緬地區自衛軍隊，不但搜集情資更希望能反攻大陸，「摩斯密碼就是當時重要的通訊方式」，只是隨著科技的發展，現在的摩斯密碼已經很少人使用，也逐漸被其他器材所取代。

楊建華說，現代人可能覺得摩斯密碼並不容易，「但這就跟打麻將一樣，熟了就容易了」，現在很多單位也有保留摩斯密碼，其實在九二一大地震時，因為到處斷電，摩斯密碼就發揮了很大的效用。

雖然鼓勵年輕人學習，但楊建華也坦言「手機實在太便利，連自己都習慣用手機」，但希望透過博物館的建置保留相關照片文物，也希望摩斯密碼可以傳承下去，但他坦言「並不容易」，未來希望可以在博物館的文物展之外，也規劃相關學習課程。

對於許多電影將情報人員形容得好像透過聽情報就能了解對方性別、是否移動位置等，楊建華搖搖頭說「那個是故事，應該是不可能的」，頂多是可以了解對方是否是個急性子的人，情報搜集是一門很深的學問，不是像電影演的那樣。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，為期2週的龍岡米干節，18至20日由「潑水節」揭開序幕；25、26日則會擺設100公尺的「長街饗宴」，27日晚間舉辦「火把節」，由當地民眾穿著傳統服飾大跳篝火舞，祈求來年風調雨順、疫情早日結束。