桃園再生家具拍賣民眾塞爆現場 鄭文燦賣掉烏心石菜櫥

一年一度的千件再生家具拍賣活動今登場，釋出1千多件文創新品還有再生家具，搶好康的民眾擠滿活動現場，桃園市長鄭文燦更化身拍賣官，喊出全場8折，更親自主持拍賣，成功將烏心石菜櫥賣掉。

再生家具拍賣會活動邁入第12個年頭，開辦至今賣出約3500件文創品及再生家具，為市庫挹注了238萬元幫助弱勢族群，今年推出懷舊復古風，以兒時柑仔店為活動主題。

現場有不少熱銷商品，如以限量匾額再生的小板凳，引起民眾大排長龍，另還有木筆、手機架、收納盒、木製彈珠台等。環保局指出，這些商品皆是由「修惜站」團隊的巧手所製作。

桃園市內目前總計有11處「修惜站」，其中位於大溪區的「新溪望修惜站」及桃園區的「桃仔園修惜站」為清潔隊員所組成，清潔隊內臥虎藏龍，將有木工背景的隊員集結起來一同學習木工手藝，讓廢棄木材重獲新生。

鄭文燦也點名，「新溪望修惜站」中有清潔隊員用木材做出唯妙唯肖的垃圾車和資源回收車，讓他相當驚艷，據了解，該名清潔隊員過去曾是木工師傅，負責製作神桌等工作，由他帶領其他隊員一同完成垃圾車。

環保局指出，現代人購買家具多為組合木，壞了就不適合再生利用，而過去常用的實木家具已越來越少，能再生利用的二手大型家具變得相當稀有珍貴。