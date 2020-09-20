小花蔓澤蘭入侵 竹南濱海森林區紫斑蝶羊角藤銳減

苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區的長青之森、親子之森是斯氏紫斑蝶最大繁殖區，但近年來蜜源不足且小花蔓澤蘭、槭葉牽牛入侵造成棲地地景改變，紫斑蝶及羊角藤數量比10年前減少許多，林務局新竹林區管理處今天上午特別在竹南濱海森林遊憩區舉辦「小花蔓澤蘭防治日」宣導活動，結合台灣紫斑蝶生態保育協會志工在小花蔓澤蘭開花前的防治適期，共同投入剷除行列，40多人合作移除了約0.63公頃面積、重量超過300公斤的小花蔓澤蘭，展現成果。

新竹林管處指出，小花蔓澤蘭有「綠癌」之稱，繁殖力驚人，極為難纏，一旦攀上樹木就會纏繞全株植物，阻礙植物的光合作用，讓樹體因缺少養分而枯死，嚴重破壞多元化的原生生態系統，亟需各單位及民眾共同防除，今天的防除活動由新竹林管處海岸林工作站主任黃森霖率站內人員、台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥、協會志工及羊角藤專家共40餘人，先透過專家指導讓大家辨識稀有植物羊角藤及小花蔓澤蘭的區別，隨後開始剷除蔓延竹南濱海森林遊憩區及周邊林地的小花蔓澤蘭，剷除約0.63公頃總計311.8公斤的小花蔓澤蘭。

林管處指出，竹南長青之森與親子之森是目前斯氏紫斑蝶最大的繁殖區，但根據台灣紫斑蝶生態保育協會的觀察，近年來因蜜源不足、小花蔓澤蘭、槭葉牽牛入侵當地，紫斑蝶及羊角藤數量比起10年前已減少很多；羊角藤是斯氏紫斑蝶的唯一食草，和小花蔓澤蘭都屬於蔓藤類，移除小花蔓澤蘭時必須留意，否則不小心就會誤傷羊角藤，林管處人員今天與協會保育志工一起移除長青之森、親子之森的小花蔓澤蘭，要讓羊角藤保存更多生長空間，也希望藉此讓民眾重視生態環境的重要，為紫斑蝶創造友善棲地環境，找回10年前千棵羊角藤及萬隻紫斑蝶的光景。