影／搶救百年老榕功德圓滿 後龍中和海口庄歡喜慶完工

苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機，在當地小學校長、社區居民及環保團體的努力下，鄉親向土地公請示獲准將老樹平台的水泥覆面敲除，並架設支柱，還給老樹自然的生長空間，鎮公所得知後也協助景觀美化，海口百年老榕周遭如今綠草如茵，生氣蓬勃，上午鄉親聚集為土地公慶生，也宣示這項搶救老樹的工程圓滿「完工」。

海口土地公廟曾是電視台「親戚不計較」拍攝的場景，廟旁百年老榕樹是鄉親最喜歡乘涼聊天的地方，但早年為便於整理，樹旁施設了水泥平台及鋪面，老樹的生長環境卻因此受到嚴重 束縛，部分枝幹枯萎凋零，凸顯出生存危機，引起環保社團及居民關切，在凝聚共識後大家決心移除水泥平台，前年8月眾人合力動手敲除老樹底下的水泥結構，鎮長朱秋隆事後得知社區居民這項搶救老樹的行動，也全力支持協助進行景觀改善。