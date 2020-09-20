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影／搶救百年老榕功德圓滿 後龍中和海口庄歡喜慶完工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機，居民和志工決定敲除影響老樹生機的水泥鋪面。報系資料照片
苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機，居民和志工決定敲除影響老樹生機的水泥鋪面。報系資料照片

苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機，在當地小學校長、社區居民及環保團體的努力下，鄉親向土地公請示獲准將老樹平台的水泥覆面敲除，並架設支柱，還給老樹自然的生長空間，鎮公所得知後也協助景觀美化，海口百年老榕周遭如今綠草如茵，生氣蓬勃，上午鄉親聚集為土地公慶生，也宣示這項搶救老樹的工程圓滿「完工」。

海口土地公廟曾是電視台「親戚不計較」拍攝的場景，廟旁百年老榕樹是鄉親最喜歡乘涼聊天的地方，但早年為便於整理，樹旁施設了水泥平台及鋪面，老樹的生長環境卻因此受到嚴重 束縛，部分枝幹枯萎凋零，凸顯出生存危機，引起環保社團及居民關切，在凝聚共識後大家決心移除水泥平台，前年8月眾人合力動手敲除老樹底下的水泥結構，鎮長朱秋隆事後得知社區居民這項搶救老樹的行動，也全力支持協助進行景觀改善。

歷經2年的努力，海口土地公廟的環境已煥然一新，被視為伯公樹的老榕重獲新生，過去頹圯的景象不再，讓居民都很開心，最近並向土地公擲筊請示，決定今天為土地公祝壽及安排完工典禮；上午9點社區居民、耆老，當地中和國小前、後任校長張茂富、紀介五及苗栗縣海岸環境發展協會理事長洪維鋒、公館鄉館南社區協會理事長羅國海、「老樹爸爸」彭鈺明、參與過搶救行動的老少志工和居民一同慶祝並祭拜，居民還請來布袋戲團上演酬神戲，儀式簡單隆重，大家一起享用雞酒、炒米粉，小小的庄頭洋溢搶救老樹行動的「Happy Ending」氣氛。

後龍鎮中和里海口庄居民上午一起為土地公祝壽並慶祝搶救百年老樹的行動圓滿達成。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮中和里海口庄居民上午一起為土地公祝壽並慶祝搶救百年老樹的行動圓滿達成。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮中和里海口庄居民上午一起為土地公祝壽並慶祝搶救百年老樹的行動圓滿達成。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮中和里海口庄居民上午一起為土地公祝壽並慶祝搶救百年老樹的行動圓滿達成。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機。報系資料照片
苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟旁的百年老榕樹，2年前出現傾斜及枝幹枯萎的生存危機。報系資料照片
歷經2年的努力，海口土地公廟環境煥然一新，被視為伯公樹的百年老榕重獲新生，周遭綠草如茵。記者胡蓬生／攝影
歷經2年的努力，海口土地公廟環境煥然一新，被視為伯公樹的百年老榕重獲新生，周遭綠草如茵。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮中和里海口庄居民上午一起為土地公祝壽並慶祝搶救百年老樹的行動圓滿達成。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮中和里海口庄居民上午一起為土地公祝壽並慶祝搶救百年老樹的行動圓滿達成。記者胡蓬生／攝影
歷經2年的努力，海口土地公廟環境煥然一新，被視為伯公樹的百年老榕重獲新生，周遭綠草如茵。記者胡蓬生／攝影
歷經2年的努力，海口土地公廟環境煥然一新，被視為伯公樹的百年老榕重獲新生，周遭綠草如茵。記者胡蓬生／攝影

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