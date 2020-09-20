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用行動支持！竹科人力挺職籃新隊新竹「攻城獅」
職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄，適逢竹科成立40周年，兼任新竹科技產業服務協會理長的新竹縣長楊文科出席相關活動時，也不忘號召竹科人力挺，用行動支持主場在新縣體育館的攻城獅籃球隊。
楊文科表示，今年是竹科40周年，縣府特別成立一支職籃隊恭賀，工程師細心、有智慧，萬獸之王獅子代表勇猛、犀利，攻城獅職籃代表智勇雙全、攻城略地、百發百勝。他也引述運動產業發展條例第26 條、所得稅法第36條，營利事業捐贈「培養支援運動團隊或運動員」，可列為公司費用，減免營所稅且無金額上限，力揪科技及建築業的董事長們用行動支持攻城獅球隊。
聯電榮譽副董事長宣明智也說，很高興新竹有一支自己的球隊，為地方帶來新的活力和生命力，呼籲科學園區的廠商，特別是自己有體育館、有球隊的，可與攻城獅隊合作，帶動運動風氣。
新竹攻城獅職業籃球隊催生者之一、悍創運動行銷創辦人張運智表示，10月18日熱身賽，友達永續基金會以行動力挺，採企業包票制邀請友達光電同仁及眷屬共同認購3200個座位，未來新竹縣體育館一年將有12場賽事，歡迎企業認養球場或贊助新竹基層球隊發展基金。
攻城獅籃球隊今年耶誕假期將在新竹縣體育館進行主場賽事， 10月17日、18日舉行球隊首場熱身賽，1樓的位置採售票制、2樓則為限量免費索票，索票時間自9月10日中午12點起至該場次前一天晚上12點前，歡迎喜愛籃球的民眾踴躍參與。
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