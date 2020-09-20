快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用行動支持！竹科人力挺職籃新隊新竹「攻城獅」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄。記者陳斯穎／攝影
職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄。記者陳斯穎／攝影

職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄，適逢竹科成立40周年，兼任新竹科技產業服務協會理長的新竹縣長楊文科出席相關活動時，也不忘號召竹科人力挺，用行動支持主場在新縣體育館的攻城獅籃球隊。

楊文科表示，今年是竹科40周年，縣府特別成立一支職籃隊恭賀，工程師細心、有智慧，萬獸之王獅子代表勇猛、犀利，攻城獅職籃代表智勇雙全、攻城略地、百發百勝。他也引述運動產業發展條例第26 條、所得稅法第36條，營利事業捐贈「培養支援運動團隊或運動員」，可列為公司費用，減免營所稅且無金額上限，力揪科技及建築業的董事長們用行動支持攻城獅球隊。

聯電榮譽副董事長宣明智也說，很高興新竹有一支自己的球隊，為地方帶來新的活力和生命力，呼籲科學園區的廠商，特別是自己有體育館、有球隊的，可與攻城獅隊合作，帶動運動風氣。

新竹攻城獅職業籃球隊催生者之一、悍創運動行銷創辦人張運智表示，10月18日熱身賽，友達永續基金會以行動力挺，採企業包票制邀請友達光電同仁及眷屬共同認購3200個座位，未來新竹縣體育館一年將有12場賽事，歡迎企業認養球場或贊助新竹基層球隊發展基金。

攻城獅籃球隊今年耶誕假期將在新竹縣體育館進行主場賽事， 10月17日、18日舉行球隊首場熱身賽，1樓的位置採售票制、2樓則為限量免費索票，索票時間自9月10日中午12點起至該場次前一天晚上12點前，歡迎喜愛籃球的民眾踴躍參與。

兼任新竹科技產業服務協會理長的新竹縣長楊文科（右三），也號召聯電榮譽副董事長宣明智（左二）等竹科人力挺球隊。圖／新竹縣政府提供
兼任新竹科技產業服務協會理長的新竹縣長楊文科（右三），也號召聯電榮譽副董事長宣明智（左二）等竹科人力挺球隊。圖／新竹縣政府提供

延伸閱讀

新竹縣語文競賽初賽 1066名選手爭取出戰全國賽資格

竹縣府表彰已故校長楊鏡汀 出版遺作北埔事件研究

新竹縣10所國中小通過認證 成為清華大學STEAM預備學校

竹縣老人健檢10月開跑 提供1萬1千個名額

相關新聞

用行動支持！竹科人力挺職籃新隊新竹「攻城獅」

職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄，適逢竹科成立40周年，兼任新竹科...

2020台灣設計展 超過50場次互動舞台、街頭表演在新竹

2020台灣設計展Check in「新竹-人來風」將在中秋、國慶連假登場，新竹市長林智堅今說，10月1至4日、10月9至...

改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

桃園市龍潭區上林里長鍾泉芳、水巡隊員今天早上發現老街溪上游六分陂至圓潭橋間，死魚一片臭氣難聞，市議員林昭賢接到反映也趕到...

桃園5任里長熱心國防後備 卓榮騰獲國防教育傑出貢獻

桃園市大園區圳頭里長卓榮騰軍職退伍後返鄉服務鄉里，至今擔任5任里長，建設服務地方，成立圳頭軍史公園，參與大園區後備軍人輔...

還有一天！ 結合音樂、美食、青創 巨城舉辦野餐音樂節

連續五年累計逾3萬人參加的Big City野餐音樂節19、20日在遠東巨城購物中心登場，今年邀請多家新竹在地受歡迎的青創...

打造有趣自然課 竹市府結合繪本推出國小自然課教材

新竹市府近年來投入48.5億元推動「新校園運動」，整建34校另新建關埔國小及華德福實驗學校，市長林智堅今宣布，除了硬體設...

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

山友攀登台灣第二高峰雪山主峰，攻頂前最重要的住宿點「三六九山莊」因建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處計畫斥資約720...

桃市再生家具 上千件今拍賣

桃園市環保局一年一度的再生家具拍賣，今天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件...

孔蓋害騎士慘摔 民代籲檢視

桃園市廖姓男子日前騎車行經中壢工業區道路因人手孔蓋與路面高低落差大打滑摔倒多處骨折、挫傷，工業局現勘檢視高低差達3公分，...

新竹生活節國際日 異國風情偽出國

新竹生活節國際日活動昨天起一連兩天在關新公園舉辦，從下午4點到晚上8點半，有多國外籍人士的國際市集，販售異國料理、手作小...

竹縣語文競賽初賽 千人參加

新竹縣全國語文競賽初賽昨天分別在4所國小舉行，共有1066名選手參賽，將分別選出國語、閩南語、客語及原住民語類組，演說、...

巷內美食／銅鑼小宋餃子館 在地美食記憶

苗栗縣銅鑼鄉中正路、市場口的小宋餃子館開設逾30年，供應蒸餃、酸辣湯、餛飩、抄手及客家豬頭肉麵、粄條、豬血湯等各種小吃，...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。