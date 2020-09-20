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2020台灣設計展 超過50場次互動舞台、街頭表演在新竹

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
當代偶戲「無獨有偶」將演出落跑長頸鹿。圖／新竹市政府提供
當代偶戲「無獨有偶」將演出落跑長頸鹿。圖／新竹市政府提供

2020台灣設計展Check in「新竹-人來風」將在中秋、國慶連假登場，新竹市長林智堅今說，10月1至4日、10月9至11日兩個連假，民眾來設計展可看見各個表演藝術，將有台灣第一位太陽馬戲團員的陳星合、編舞家董怡芬、網路搞笑團體「嚎哮排演」、當代偶戲劇場「無獨有偶」、曾獲表演藝術金創獎的「僻室」等藝術家演出，總計超過50場次表演，讓民眾看見表演藝術的設計力。

林智堅表示，設計展兩公里的步行軸線連結兩大主展場，新竹市公園主打科技互動，以科技資訊為主題，舊城展區則主打老屋、在地文化設計力，不僅如此，整個展區還有「城市擾動展演」，不僅有定期的劇場式表演，還有充滿驚喜的街頭表演，各式表演不分老少都能夠融入其中，並跟隨展演將腳步與目光延伸到不同的城市角落。

市府產業發展處表示，在新竹公園、舊城區護城河沿岸會採輪番上陣的劇場式表演，將有雜耍特技表演當代偶戲、日本喜劇表演型態「漫才」、互動式舞台表演等，將邀請到曾是太陽馬戲團員陳星合帶來「雜耍教室」，教民眾一起玩雜耍；女諧星大文則將推著代表新竹特色的米粉寶寶嬰兒車在大街小巷與民眾進行互動式舞台表演；「無獨有偶」將帶來「落跑長頸鹿」，以可愛的動物在城市裡冒險，還將演出「山與海—巨人來了」，以大型偶具帶來衝擊視覺表演。

另外，網路搞笑人氣團體「嚎哮排演」將表演最受歡迎的「深噎食堂」，將用一台餐車變出不同戲劇張力；編舞家董怡芬與導演陳彥斌共同合作的「街道上凡人不會看到的風景」表演將結合馬戲雜耍、舞蹈等。產發處表示，除定期表演，還有35場街頭表演，包含小丑、舞者、特技者將在下午2點至傍晚6點半驚喜現身表演。

發展處表示，期待設計展的「城市擾動」為民眾帶來看待城市的嶄新目光，歡迎大家登陸新竹，準備好眼力及全身細胞來設計展探索城市。

當代偶戲「無獨有偶」將演出山與海－巨人來了。圖／新竹市政府提供
當代偶戲「無獨有偶」將演出山與海－巨人來了。圖／新竹市政府提供

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