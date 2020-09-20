聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園5任里長熱心國防後備 卓榮騰獲國防教育傑出貢獻
桃園市大園區圳頭里長卓榮騰軍職退伍後返鄉服務鄉里，至今擔任5任里長，建設服務地方，成立圳頭軍史公園，參與大園區後備軍人輔導，今年獲大園區公所推薦，本月初獲蔡英文總統頒發全民國防教
育傑出貢獻獎個人獎表揚，他今天上午表示，這次榮獲表揚是他一生戮力從公的榮耀和肯定。
國防部今年選拔全民國防教育傑出貢獻個人獎表揚的42人，卓榮騰是全國唯一獲獎里長，卓榮騰自陸軍官校畢業後投身軍旅，以上尉退伍後返鄉服務，參選里長以來，如今擔任里長服務近20年，投入後備軍人服務，曾擔任輔導主任，宣導國防教育、推廣守望相助，回饋地方。
他擔任圳頭里長任內，更大力奔走爭取打造第一個里軍史公園，終獲國防部支持，在圳頭里台61快速道陸橋下成立圳頭軍史公園，保存展示戰車、軍機多項軍事文物，讓里民在休閒運動時，也欣賞國防軍事文化。他說，他從軍職退伍，投身地方建設服務以來，這次獲大園區公所推薦獲全民國防教育傑出貢獻獎個人獎，倍感榮耀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言