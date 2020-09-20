桃園5任里長熱心國防後備 卓榮騰獲國防教育傑出貢獻

桃園市大園區圳頭里長卓榮騰軍職退伍後返鄉服務鄉里，至今擔任5任里長，建設服務地方，成立圳頭軍史公園，參與大園區後備軍人輔導，今年獲大園區公所推薦，本月初獲蔡英文總統頒發全民國防教

育傑出貢獻獎個人獎表揚，他今天上午表示，這次榮獲表揚是他一生戮力從公的榮耀和肯定。

國防部今年選拔全民國防教育傑出貢獻個人獎表揚的42人，卓榮騰是全國唯一獲獎里長，卓榮騰自陸軍官校畢業後投身軍旅，以上尉退伍後返鄉服務，參選里長以來，如今擔任里長服務近20年，投入後備軍人服務，曾擔任輔導主任，宣導國防教育、推廣守望相助，回饋地方。

他擔任圳頭里長任內，更大力奔走爭取打造第一個里軍史公園，終獲國防部支持，在圳頭里台61快速道陸橋下成立圳頭軍史公園，保存展示戰車、軍機多項軍事文物，讓里民在休閒運動時，也欣賞國防軍事文化。他說，他從軍職退伍，投身地方建設服務以來，這次獲大園區公所推薦獲全民國防教育傑出貢獻獎個人獎，倍感榮耀。