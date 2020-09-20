快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
圓潭橋下一片死魚，腥臭難聞。圖／桃園市議員林昭賢提供
圓潭橋下一片死魚，腥臭難聞。圖／桃園市議員林昭賢提供

桃園市龍潭區上林里長鍾泉芳、水巡隊員今天早上發現老街溪上游六分陂至圓潭橋間，死魚一片臭氣難聞，市議員林昭賢接到反映也趕到現場，不排除是上游截流工程混泥土被雨水沖刷或工地排放管理不當，結果下游被汙染魚群遭慘死，上午已經要求工地工人改善，並要求環保局做好監督責任。

林召賢指出，截流工程為市政府在龍潭四方林施作工程，經費2億餘元，還被列入前瞻計畫預計明年7月完工，目的是為了改善溪水品質，避免流入下游的龍潭大池造成汙染，同時改善大池水質及營造水體環境，沒想到還沒完工發揮作用，就先造成汙染。

林昭賢說，目前截流工程在施作駁崁、整挖河床，不排除包商灌漿的時候沒做好防汙管理，導致殘留的泥漿流入河裡，一直到2公里遠的圓潭橋下水池汙染程度升高，魚群難生存每天都有死魚浮出水面，橋旁邊就是上林自行車道，車友抱怨「戴口罩都聞得到死魚的腥臭味」，讓人憂心如果不做好管理，龍潭大池遲早也會被汙染。

林昭賢表示，桃園市政府在龍潭四方林施作龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫，施工以來爭議不斷，例如財政部國產署將土地撥用給桃園市政府前，疑似違法註銷佃農的三七五租約耕作權，現在在法院爭訟中、在諾大的工程中竟然沒有設計公廁及停車場，也被地方批評。

林昭賢和里長察看上游截流工程，懷疑是下游的污染源。圖／桃園市議員林昭賢提供
林昭賢和里長察看上游截流工程，懷疑是下游的污染源。圖／桃園市議員林昭賢提供

延伸閱讀

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？原來是這樣…

南門市場歷史悠久 改建導入BIM建築新趨勢提高工程效益

苗栗後龍鎮公所新建大樓動土 結合停車場補助工程創首例

大鵬灣淪廢棄物堆積場？鵬管處：是浚渫工程臨時便道

相關新聞

用行動支持！竹科人力挺職籃新隊新竹「攻城獅」

職籃新隊「攻城獅」選擇落腳新竹縣，縣府日前與攻城獅運動娛樂發展公司，簽署主場合作備忘錄，適逢竹科成立40周年，兼任新竹科...

2020台灣設計展 超過50場次互動舞台、街頭表演在新竹

2020台灣設計展Check in「新竹-人來風」將在中秋、國慶連假登場，新竹市長林智堅今說，10月1至4日、10月9至...

改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

桃園市龍潭區上林里長鍾泉芳、水巡隊員今天早上發現老街溪上游六分陂至圓潭橋間，死魚一片臭氣難聞，市議員林昭賢接到反映也趕到...

桃園5任里長熱心國防後備 卓榮騰獲國防教育傑出貢獻

桃園市大園區圳頭里長卓榮騰軍職退伍後返鄉服務鄉里，至今擔任5任里長，建設服務地方，成立圳頭軍史公園，參與大園區後備軍人輔...

還有一天！ 結合音樂、美食、青創 巨城舉辦野餐音樂節

連續五年累計逾3萬人參加的Big City野餐音樂節19、20日在遠東巨城購物中心登場，今年邀請多家新竹在地受歡迎的青創...

打造有趣自然課 竹市府結合繪本推出國小自然課教材

新竹市府近年來投入48.5億元推動「新校園運動」，整建34校另新建關埔國小及華德福實驗學校，市長林智堅今宣布，除了硬體設...

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

山友攀登台灣第二高峰雪山主峰，攻頂前最重要的住宿點「三六九山莊」因建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處計畫斥資約720...

桃市再生家具 上千件今拍賣

桃園市環保局一年一度的再生家具拍賣，今天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件...

孔蓋害騎士慘摔 民代籲檢視

桃園市廖姓男子日前騎車行經中壢工業區道路因人手孔蓋與路面高低落差大打滑摔倒多處骨折、挫傷，工業局現勘檢視高低差達3公分，...

新竹生活節國際日 異國風情偽出國

新竹生活節國際日活動昨天起一連兩天在關新公園舉辦，從下午4點到晚上8點半，有多國外籍人士的國際市集，販售異國料理、手作小...

竹縣語文競賽初賽 千人參加

新竹縣全國語文競賽初賽昨天分別在4所國小舉行，共有1066名選手參賽，將分別選出國語、閩南語、客語及原住民語類組，演說、...

巷內美食／銅鑼小宋餃子館 在地美食記憶

苗栗縣銅鑼鄉中正路、市場口的小宋餃子館開設逾30年，供應蒸餃、酸辣湯、餛飩、抄手及客家豬頭肉麵、粄條、豬血湯等各種小吃，...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。