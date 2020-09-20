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改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死
桃園市龍潭區上林里長鍾泉芳、水巡隊員今天早上發現老街溪上游六分陂至圓潭橋間，死魚一片臭氣難聞，市議員林昭賢接到反映也趕到現場，不排除是上游截流工程混泥土被雨水沖刷或工地排放管理不當，結果下游被汙染魚群遭慘死，上午已經要求工地工人改善，並要求環保局做好監督責任。
林召賢指出，截流工程為市政府在龍潭四方林施作工程，經費2億餘元，還被列入前瞻計畫預計明年7月完工，目的是為了改善溪水品質，避免流入下游的龍潭大池造成汙染，同時改善大池水質及營造水體環境，沒想到還沒完工發揮作用，就先造成汙染。
林昭賢說，目前截流工程在施作駁崁、整挖河床，不排除包商灌漿的時候沒做好防汙管理，導致殘留的泥漿流入河裡，一直到2公里遠的圓潭橋下水池汙染程度升高，魚群難生存每天都有死魚浮出水面，橋旁邊就是上林自行車道，車友抱怨「戴口罩都聞得到死魚的腥臭味」，讓人憂心如果不做好管理，龍潭大池遲早也會被汙染。
林昭賢表示，桃園市政府在龍潭四方林施作龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫，施工以來爭議不斷，例如財政部國產署將土地撥用給桃園市政府前，疑似違法註銷佃農的三七五租約耕作權，現在在法院爭訟中、在諾大的工程中竟然沒有設計公廁及停車場，也被地方批評。
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