改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

桃園市龍潭區上林里長鍾泉芳、水巡隊員今天早上發現老街溪上游六分陂至圓潭橋間，死魚一片臭氣難聞，市議員林昭賢接到反映也趕到現場，不排除是上游截流工程混泥土被雨水沖刷或工地排放管理不當，結果下游被汙染魚群遭慘死，上午已經要求工地工人改善，並要求環保局做好監督責任。

林召賢指出，截流工程為市政府在龍潭四方林施作工程，經費2億餘元，還被列入前瞻計畫預計明年7月完工，目的是為了改善溪水品質，避免流入下游的龍潭大池造成汙染，同時改善大池水質及營造水體環境，沒想到還沒完工發揮作用，就先造成汙染。

林昭賢說，目前截流工程在施作駁崁、整挖河床，不排除包商灌漿的時候沒做好防汙管理，導致殘留的泥漿流入河裡，一直到2公里遠的圓潭橋下水池汙染程度升高，魚群難生存每天都有死魚浮出水面，橋旁邊就是上林自行車道，車友抱怨「戴口罩都聞得到死魚的腥臭味」，讓人憂心如果不做好管理，龍潭大池遲早也會被汙染。