還有一天！ 結合音樂、美食、青創 巨城舉辦野餐音樂節

連續五年累計逾3萬人參加的Big City野餐音樂節19、20日在遠東巨城購物中心登場，今年邀請多家新竹在地受歡迎的青創甜點店，搭配舞台上創作歌手輪番演出，還有捐發票送甜點活動，結合音樂、美食、青創、公益，邀民眾一起體驗。

為舉辦野餐音樂節，巨城將一樓噴水池廣場鋪設擬真柔軟草地花台及橡木桶，夜間還有木藤架上點綴暖黃燈光，搭配舞台延伸至美食攤位皆以白、綠色系，呈現戶外休閒的舒適感，並邀來汪定中、黃韋綸、楊景涵、安妮塔克、吳沁東、魏嘉瑩等人氣歌手不斷電的接力演唱。

現場還有高人氣可口美食，包括「小鵲Sing豆餅」、下午茶名店「i'mmat cafe小墊子」、手作麻糬大福「Yamada麻糬製造所」、網美必朝聖的「Hidden Off」以及「玉蘭豆沙鮮乳」等12個在地話題特色名店熱鬧登場。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城打造新竹人購物消費及休閒娛樂等吃喝玩樂一日生活圈，並善盡企業社會責任結合設備完善的空間與公益資源，建構獨有的Big Fresh Mart展售活動平台。多年來邀請美食新創店家、文創品牌共同舉辦巨城野餐音樂節，並匯集全台各縣市農會及青農帶來特色農產展，讓民眾享用跨縣市新鮮直送的優質產品，同時加大公益磁鐵效應協助社福機構推出公益商品展售會，善盡企業社會責任。