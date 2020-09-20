打造有趣自然課 竹市府結合繪本推出國小自然課教材

新竹市府近年來投入48.5億元推動「新校園運動」，整建34校另新建關埔國小及華德福實驗學校，市長林智堅今宣布，除了硬體設備改造，軟體也同步升級，市府與美感細胞合作研發國小自然課教材「如果風看得見」，可望翻轉傳統自然課，將從繪本、教導手作方式讓學生了解、體驗看不見的自然科學，目前已經印製5000套書，國小3至6年級學生每堂自然課都可共享該書。

林智堅指出，日本連防災指導手冊都是圖文並茂，「一點都不無聊」，他以此當作發想，「如果風看得見」一書為文學、藝術、科學的跨域繪本書，以新竹特色「風」為內容，用最簡單好懂的語言，讓學生認識風的原理，該書還找來新竹飛官以飛行經驗「手托」來形容「逆風」讓飛機起飛的原理，學生不僅可學習、應用等各類知識，還能依操作本摺出戰鬥紙飛機與風互動。

林智堅說，「如果風看得見」從市鳥喜鵲想飛為故事主軸，第一冊喜鵲先拜訪市樹黑松，從植物種子在空中飛舞，發現「風」，更了解白努利原理等原理；第二冊喜鵲看見風箏、風車、米粉等新竹在地與風相關物品，因此認識風對生活影響；第三冊喜鵲進入新竹空軍基地、香山風力發電等，學習風的科技應用。

林智堅介紹，該書也顛覆傳統課本型態，前3冊書本前、後都是封面，拉開呈現Z字形，一面是繪本，以細膩繪圖搭配故事，另一面則是教育書，敘述風的科學原理，第4冊則是操作本，教導學生摺出風車、紙蛇等，與風互動。

參與「如果風看得見」設計的美感細胞創辦人陳慕天說，學生可透過附贈的光柵片操作，就可以繪圖動起來，另外，該書也在書腰上設計凸點，讓學生可用觸摸，感受到風向，藉由「特殊加工」增加教育書互動性，讓學生更可理解抽象知識。