海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

山友攀登台灣第二高峰雪山主峰，攻頂前最重要的住宿點「三六九山莊」因建物老舊、結構受損，雪霸國家公園管理處計畫斥資約7200萬元拆除重建，但因施工地點海拔高達3100公尺，運輸建材就是一大考驗，先前2度招標都乏人問津，沒有業者投標，為了吸引優質施工團隊踴躍參與，雪管處罕見地將在24日舉辦招標說明會，盼重建山莊訊息廣為周知，早日施工完成打造雪主線成為國際級登山路線。

雪霸國家公園管理處指出，標高3886公尺的雪山主峰是享譽國際登山路線「聖稜線」的門戶，每年吸引許多國內外登山愛好者朝聖，三六九山莊的建築物當年由林務局東勢林管處興建，迄今已逾40年，建物老舊且結構受損，因此爭取拆除重建，山莊興建工程預計10月6日上午9時截止投標，並於10時開標。

三六九山莊位於標高3100公尺的高山，工期訂為820個日曆天，材料運輸方式不限，可採用索道、齒合式單軌、人力、直升機或其他方式，得標廠商必須提出材料運輸計畫，供相關單位審核通過後施工，山莊重建已完成設計，建築為2層樓，面積582.5平方公尺、樓地板面積約867平方公尺，採購金額7197萬元，雪管處期待業界共同參與早日讓山莊完成，提供國內外登山客更優質的環境。

雪管處表示，重建工程因海拔高，除材料運輸是一大挑戰，也因缺水洗澡不便，工人難覓，加上雪季無法施工，都影響業者投標意願，招標案雖不限材料運輸方式，但直升機運送成本太高，業者幾乎不可能選用。