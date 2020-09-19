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苗栗後龍鎮公所新建大樓動土 結合停車場補助工程創首例

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程今天開工動土，預計2022年8月完工，這項工程斥資3億1000萬元經費，是內政部與交通部整合補助行政大樓及停車場興建工程的首例，期盼執行成效作為前瞻計畫的示範亮點，苗栗縣長徐耀昌、後龍鎮長朱秋隆及地方人士多人參加動土大典，期盼如期完工並提升為民服務效率。

後龍鎮公所指出，行政大樓1980年啟用，迄今已逾40年，歷經多次地震衝擊，大樓部分結構出現弱化及脆化現象，鎮公所委託台灣省土木技師公會進行建築物耐震能力評估，獲建議拆除重建；為維護鎮公所員工及洽公民眾安全、提升行政效率並增加停車空間，鎮公所透過縣府、立委陳超明協助爭取內政部及交通部前瞻基礎建設計畫補助，籌辦新建行政大樓及地下、平面停車場工程。

工程總經費約3億1000萬元，中央補助約1億6223萬元，是苗栗縣獲補助額度最高的鄉鎮公所，其中行政大樓工程需1億7020萬元，獲內政部補助8000萬元，地下及平面停車場需1億3980萬元，交通部核定補助8223萬9000元，不足1億4776萬元由鎮公所自籌，鎮公所規畫出售已廢校的富田國小舊校地，現由縣府財政處協助標售中。

開工典禮上午11點多由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌、前縣長劉政鴻、內政部民政司長林清淇、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐及地方議員、代表、里長多人共同持鏟動土，並與鄉親一同上香祈福。

鎮公所表示，新建大樓為地上5層、地下1層建築，占地5187平方公尺、樓地板面積約8155平方公尺，為降低對民眾洽公影響，工程將先建後拆，等大樓完成後再拆除現有辦公廳舍，規畫兼具廣場及停車場功能的空間，未來地下、平面停車場將可提供130個汽車停車位及100個機車停車位 ，並設有身障及婦幼專屬友善車位，另外還設有綠能友善電動汽機車專用車位16個，預期可大幅改善鎮公所周邊停車問題。

苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土，圖為新建行政大樓模型。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程斥資逾3億元，今天開工動土，圖為新建行政大樓模型。圖／苗栗縣政府提供

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