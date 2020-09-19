苗栗後龍鎮公所新建大樓動土 結合停車場補助工程創首例

苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及地下、平面停車場新建工程今天開工動土，預計2022年8月完工，這項工程斥資3億1000萬元經費，是內政部與交通部整合補助行政大樓及停車場興建工程的首例，期盼執行成效作為前瞻計畫的示範亮點，苗栗縣長徐耀昌、後龍鎮長朱秋隆及地方人士多人參加動土大典，期盼如期完工並提升為民服務效率。

後龍鎮公所指出，行政大樓1980年啟用，迄今已逾40年，歷經多次地震衝擊，大樓部分結構出現弱化及脆化現象，鎮公所委託台灣省土木技師公會進行建築物耐震能力評估，獲建議拆除重建；為維護鎮公所員工及洽公民眾安全、提升行政效率並增加停車空間，鎮公所透過縣府、立委陳超明協助爭取內政部及交通部前瞻基礎建設計畫補助，籌辦新建行政大樓及地下、平面停車場工程。

工程總經費約3億1000萬元，中央補助約1億6223萬元，是苗栗縣獲補助額度最高的鄉鎮公所，其中行政大樓工程需1億7020萬元，獲內政部補助8000萬元，地下及平面停車場需1億3980萬元，交通部核定補助8223萬9000元，不足1億4776萬元由鎮公所自籌，鎮公所規畫出售已廢校的富田國小舊校地，現由縣府財政處協助標售中。

開工典禮上午11點多由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、副議長李文斌、前縣長劉政鴻、內政部民政司長林清淇、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐及地方議員、代表、里長多人共同持鏟動土，並與鄉親一同上香祈福。