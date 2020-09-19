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鄭文燦出席米干節潑水活動 無法倖免成落湯雞

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
鄭文燦今出席龍岡米干節潑水節活動，被現場民眾潑成落湯雞。記者高宇震／攝影
鄭文燦今出席龍岡米干節潑水節活動，被現場民眾潑成落湯雞。記者高宇震／攝影

2020龍岡米干節昨天開幕，以一連三天的潑水節揭開序幕，活動現場設置水桶聚集的中央戰區、天空水霧瀰漫的微濕區等不同戰區。桃園市長鄭文燦今日也前往龍岡大操場出席活動，在完成點水祈福儀式、授予戰旗後，鄭文燦敲響開戰鑼，雙方民眾隨即展開激烈的潑水大戰，就連鄭文燦也「無法倖免」，被現場民眾潑成落湯雞，但他也樂在其中。

今年龍岡米干節於主展場龍岡大操場及副展場忠貞商圈內廣場，舉辦為期兩周共計6天的活動。9月18日開幕起一連三天舉辦潑水節，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，讓厄運消除、瘟疫退散；25、26日長街饗宴；27日以祈福火把晚會結尾。另外，26、27日首次推出忠貞商圈廚藝小旅行。

鄭文燦表示，市府以國際品牌化經營，努力保存異域文化。龍岡乘載著多元族群來到台灣融和的歷史記憶，帶來多元美食及文化，成為桃園魅力金三角，而「龍岡米干節」則為桃園特有的雲南文化節慶，以祈福及消除厄運的「潑水節」揭開序幕，期間舉辦深具惜食分享意義的長街宴，最後則以迎向光明的「火把節」壓軸結束；今年特別結合展現10個不同民族的特殊服飾、舞蹈等多元文化及表演，邀請市民透過活動一同祈福台灣疫情早日退散、國人平安。

觀旅局長楊勝評說明，「潑水節」是泰緬和雲南少數民族最盛大的傳統節日，以潑水相表祝福，爲對方洗淨一切噩運和過去不好的事，為新的一年祈福。下周「火把節」活動則由來自雲南各族一同打歌表演，燃起火把，祈求風調雨順、來年豐收，展現少數民族的熱情和豪邁。

現場也規劃滇緬美食攤位、裝置藝術展示、歌舞表演、滇緬服飾、傳統遊戲體驗及米干DIY等系列活動。另外，因應今年活動分雙展場舉辦，市府提供免費交通接駁車，歡迎民眾多加利用。

更多活動詳情及乘車資訊，請上「桃園觀光導覽網」（網址：https://travel.tycg.gov.tw/）或「龍岡米干節」粉絲團（網址：https://www.facebook.com/ricenoodlefestival）查詢。

龍岡米干節於昨天開幕起一連三天舉辦潑水節，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，讓厄運消除、瘟疫退散。記者高宇震／攝影
龍岡米干節於昨天開幕起一連三天舉辦潑水節，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，讓厄運消除、瘟疫退散。記者高宇震／攝影
鄭文燦今出席龍岡米干節潑水節活動，與民眾同樂。記者高宇震／攝影
鄭文燦今出席龍岡米干節潑水節活動，與民眾同樂。記者高宇震／攝影

鄭文燦

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