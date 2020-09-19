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影／姜太公道場揭牌 總價10億跑車組史上最貴祝壽陣頭
苗栗縣八大場館中的客家大院(桐花公園)重新招商後，由陽明山姜太公道場得標營運，今天上午舉行中部道場揭牌儀式，同時辦理姜太公聖誕大典及平安餐會，現場還安排號稱總價10億元的數十輛超跑組成史上最貴祝壽陣頭，吸引遊客爭睹，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及地方人士多人參加揭牌。
客家大院變身「姜太公道場」後今天起試營運，道場將免費開放到農曆春節，日後是否仍維持免費入園，道場表示將會進一步研究。
桐花公園客家大院是苗栗縣著名的場館，早期都免費入園，假日動輒吸引數百輛遊覽車載遊客前來賞景，熱鬧非凡，但因縣府財政困窘，2017年招商委外，得標業者先後規畫為影城、媽祖村對遊客收取門票，但因營運問題去年積欠縣府200多萬元租金。
縣府與業者今年2月解約並重新招商，6月間由姜太公道場得標並轉型為宗教文化休憩園區，迎請姜太公率十二生肖神尊進駐。
客家大院姜太公道場上午舉辦聖誕大典，場面熱絡，現場聚集至少20輛名貴超跑組成祝壽陣頭隊伍，轟隆的引擎聲十分吸睛，遊客更是爭相拍照。
道場主席羅世新指出，苗栗是客家大縣，客家族群盧、呂、姜、范姜、邱、丘等眾多姓氏的共同祖先都是姜太公，客家大院也是風水寶地，信眾在求得姜太公同意後進駐，盼藉由宗教力量結合觀光資源，為客家大院打造新亮點；客家大院現正引進專業團隊，將提供餐飲、烤肉、露營等服務，桐花森林秘境步道已重新開放，供信眾享受芬多精，未來還將規畫中秋烤肉、元旦跨年、春節過年、桐花祭、音樂會、客家元素活動，活絡地方發展。
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