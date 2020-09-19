桃市環保局再生家具拍賣明登場 手工好物100元起跳

桃園市環保局一年一度辦再生家具拍賣，明天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件由清潔隊木工師傅，運用廢棄家具巧思再造，有實木板凳、手機架、收納盒、彈珠台、花架等文創商品，還有菜櫥、斗櫃、桌椅等再生家具，現場商品100元起跳，持身障或中低收證明者，選購再打7折。

再生家具拍賣會今年邁入12年，近年成為桃園土地公國際民俗藝術節重要系列活動，會場上琳瑯滿目的再生家具與文創商品全出自「桃仔園修惜站」清潔隊員巧手，隊員以資源回收再利用、源頭減量觀念，活化再生產品為目的，將廢棄家具賦予新生命。

桃園區清潔中隊指出，拍賣會場分為競標區跟特賣區，一件阿嬤菜櫥為烏心石材質，起標價6千元，另有一件衣櫥外外層為檜木材質，內為烏心石，起標價1萬2千元，其他競標商品還有神桌、斗櫃、飯桌等，歡迎來喊標。

特賣區商品同樣數量有限，有再生家具與文創商品，年年熱銷的「匾額再生小板凳」，今年現場限量120件，每人限購1件，方凳為250元、圓凳400元，其他還有花架、螢幕架、置物籃等，全都做工精細、質感不俗，每樣都千元有找。

最便宜的是桃仔園杯墊只要100元，其他還有名片架220元、大象手機架200元、面紙盒350元，今年還有清潔隊員巧手打造的創意新品「童玩彈珠台」及「堆疊收納盒」，想要尋寶、撿便宜的民眾千萬不要錯過。