快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用心推動廟務擁6萬信徒 吳正宗連任桃園慈護宮主委

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園慈護宮主委吳正宗（右二）推動不少關懷弱勢活動，送白米投入冬令救濟。圖／慈護宮提供
桃園慈護宮主委吳正宗（右二）推動不少關懷弱勢活動，送白米投入冬令救濟。圖／慈護宮提供

桃園慈護宮是地方信仰大廟，主任委員吳正宗秉持取之於社會、回饋於全民的理念推動廟務、廣結善緣，就任4屆主委以來，積極關懷弱勢、翻新宮廟設施，並以企業經營概念行銷，讓慈護宮從知名度較小的南門媽祖廟，一躍成為擁有6萬造冊信徒的桃園大廟，吳連任第12屆主委，明天宣誓就職，將和全體委員監事上香參拜聖母祈福。

吳正宗創立鋼泰毛紡公司，並曾擔任過國際獅子會300G區總監，帶著全體獅友共捐贈2輛捐血車、2輛乳房攝影檢測車、3輛救護車、1輛血液運送車，紀錄至今還沒被打破。桃園慈護宮前主委簡聰慧肯定的吳的領導協調能力，力薦吳接下慈護宮主委。

廟方指出，吳正宗先當選桃園慈護宮第6屆主委，當時的慈護宮是寂寂無名的地方廟宇，在吳正宗與委員監事努力之下，能見度開始攀升，吳正宗後來再接第8、9屆主委，8年任期用企業經營理念行銷桃園慈護宮，更讓慈護宮成為有6萬信徒的大廟宇。

主委任期一任4年，吳政宗一度卸任，2016年時又在地方士紳及慈護宮大老勸進下當選第11屆主任委員，4年完成多項大型工作，包括廟宇大殿屋頂全部翻修，內殿油漆全部刷新，金爐外牆、本宮正面外牆、燈光等翻新，去年更推動辦理「祈安建醮五朝法會」，在市長鄭文燦協助下出借場地，法會隆重莊嚴不失文藝風格，成為桃園盛事。

吳正宗明天將連任第12屆主委，展開全新4年任期。吳說，寺廟工作也可算是服務業，必須服務信眾、行銷媽祖慈悲懿德，真的很忙，但也做得很開心很踏實，感覺在做任何每件事「都有媽祖做後盾，媽祖都在看」，他會持續推動宮務，讓媽祖庇佑地方。

桃園慈護宮主委吳正宗用心廟務，鼓勵孩子親近地方信仰廟宇。圖／慈護宮提供
桃園慈護宮主委吳正宗用心廟務，鼓勵孩子親近地方信仰廟宇。圖／慈護宮提供

媽祖 鄭文燦

延伸閱讀

台灣媽祖聯誼會今開臨時會　顏清標等三人獲頒榮譽院士

城市科大開學迎關渡宮媽祖進駐 新生體驗鑽轎腳

隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

大馬印度教聖地黑風洞 信徒負重還願考驗耐力

相關新聞

影／姜太公道場揭牌 總價10億跑車組史上最貴祝壽陣頭

苗栗縣八大場館中的客家大院(桐花公園)重新招商後，由陽明山姜太公道場得標營運，今天上午舉行中部道場揭牌儀式，同時辦理姜太...

桃市環保局再生家具拍賣明登場 手工好物100元起跳

桃園市環保局一年一度辦再生家具拍賣，明天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件...

用心推動廟務擁6萬信徒 吳正宗連任桃園慈護宮主委

桃園慈護宮是地方信仰大廟，主任委員吳正宗秉持取之於社會、回饋於全民的理念推動廟務、廣結善緣，就任4屆主委以來，積極關懷弱...

黨內互打 桃園議員批機要專員摸魚爽領6萬薪水

民進黨籍桃園市議員余信憲昨天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

桃市府機要用人沒標準規範 充滿爭議

桃園市政府近年不少人事案都掀起外界討論，曾有局長夫妻檔，還有府會母子檔，去年初工務局吳姓機要秘書耍官威，高調臉書發文嗆保...

苗栗親子客語影片 徵選起跑

苗栗縣政府鼓勵民眾多說客語，打造客家就係生活、生活就係客家的客家大縣，推出大人細子共下尞客語影片徵選，即日起至10月底收...

新竹熱音趴 今晚站前廣場搖滾

新竹市政府今天下午5點起在新啟用的新竹火車站站前廣場舉辦開學季SHOW青春，邀請莫宰羊、唐貓、問題總部等樂團及在地舞蹈團...

楊鏡汀北埔事件研究 竹縣出書

新竹縣政府出版楊鏡汀的著作北埔事件研究，昨天贈書給楊的女兒楊毓雯，藉此表彰楊鏡汀生前致力於北埔事件文史研究的貢獻，縣長楊...

台灣設計展10月1日新竹登場 美感藏在細節裡

新竹市政府與經濟部昨天舉辦台灣設計展展前記者會，市長林智堅、經濟部次長林全能等人與設計界策展人齊聚，林智堅分享公部門美學...

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

民進黨籍桃園市議員余信憲今天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

大溪小狀元暨公益贈書活動 連續三年回饋大溪學子

桃園市大溪區台灣天公地道慈善會今天在轄下迎富送窮廟舉辦「第三屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮」，秉持小狀元精神，規畫獎...

桃園龍潭大池淨水工程明年7月完工 提升觀光休憩品質

為改善龍潭大池換水率偏低及水質優養化等問題，桃園市府爭取前瞻計畫補助3.35億元，於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。