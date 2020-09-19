用心推動廟務擁6萬信徒 吳正宗連任桃園慈護宮主委

桃園慈護宮是地方信仰大廟，主任委員吳正宗秉持取之於社會、回饋於全民的理念推動廟務、廣結善緣，就任4屆主委以來，積極關懷弱勢、翻新宮廟設施，並以企業經營概念行銷，讓慈護宮從知名度較小的南門媽祖廟，一躍成為擁有6萬造冊信徒的桃園大廟，吳連任第12屆主委，明天宣誓就職，將和全體委員監事上香參拜聖母祈福。

吳正宗創立鋼泰毛紡公司，並曾擔任過國際獅子會300G區總監，帶著全體獅友共捐贈2輛捐血車、2輛乳房攝影檢測車、3輛救護車、1輛血液運送車，紀錄至今還沒被打破。桃園慈護宮前主委簡聰慧肯定的吳的領導協調能力，力薦吳接下慈護宮主委。

廟方指出，吳正宗先當選桃園慈護宮第6屆主委，當時的慈護宮是寂寂無名的地方廟宇，在吳正宗與委員監事努力之下，能見度開始攀升，吳正宗後來再接第8、9屆主委，8年任期用企業經營理念行銷桃園慈護宮，更讓慈護宮成為有6萬信徒的大廟宇。

主委任期一任4年，吳政宗一度卸任，2016年時又在地方士紳及慈護宮大老勸進下當選第11屆主任委員，4年完成多項大型工作，包括廟宇大殿屋頂全部翻修，內殿油漆全部刷新，金爐外牆、本宮正面外牆、燈光等翻新，去年更推動辦理「祈安建醮五朝法會」，在市長鄭文燦協助下出借場地，法會隆重莊嚴不失文藝風格，成為桃園盛事。