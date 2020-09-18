快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市財政局機要任用專員李柏瑟傍晚向市府請辭專員一職獲准。圖／取自李柏瑟臉書
桃園市財政局機要任用專員李柏瑟傍晚向市府請辭專員一職獲准。圖／取自李柏瑟臉書

民進黨籍桃園市議員余信憲今天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬元薪水，且身兼市黨部執行委員黨職，於法不合。李柏瑟下午雖駁斥余的指控並要求公開道歉，不過市府新聞處長詹賀舜傍晚表示，為避免替市府團隊帶來困擾，李已主動請辭專員一職，請辭獲准。

李柏瑟在市府任職專員不到1年，余信憲先是質疑她的碩士學歷，在博碩士論文系統查無資料，沒有財經會計等專業背景，平時不須簽辦業務。詹賀舜說，李柏瑟專員為開南大學碩士，為民服務經驗豐富，其進用符合「各機關機要人員進用辦法」，機要人員接受機關指派工作，未擔任業務承辦人，其任用資格及工作內容並無違法。

至於李柏瑟不用打卡，詹也說明，公務人員因業務需要，經首長簽准後，得有彈性差勤作法。機要人員可比照此一規定。

詹賀舜也轉述李柏瑟說法，表示議員問政牽連無辜家人，而自己無論學歷或是工作，並無議員指控情況，缺乏具體事證。為避免替市府團隊帶來困擾，已主動請辭專員。

薪水

延伸閱讀

桃議員質詢批爽當市府機要 李柏瑟駁斥要求公開道歉

桃園民進黨議員落選人 被爆入府上班滑手機爽領6萬月薪

桃捷蔡阿嘎合作主題車站案惹議 9月底提前結束

蔡阿嘎與桃捷互惠合作惹議 鄭文燦：重新評估契約

相關新聞

影／姜太公道場揭牌 總價10億跑車組史上最貴祝壽陣頭

苗栗縣八大場館中的客家大院(桐花公園)重新招商後，由陽明山姜太公道場得標營運，今天上午舉行中部道場揭牌儀式，同時辦理姜太...

桃市環保局再生家具拍賣明登場 手工好物100元起跳

桃園市環保局一年一度辦再生家具拍賣，明天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件...

用心推動廟務擁6萬信徒 吳正宗連任桃園慈護宮主委

桃園慈護宮是地方信仰大廟，主任委員吳正宗秉持取之於社會、回饋於全民的理念推動廟務、廣結善緣，就任4屆主委以來，積極關懷弱...

黨內互打 桃園議員批機要專員摸魚爽領6萬薪水

民進黨籍桃園市議員余信憲昨天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

桃市府機要用人沒標準規範 充滿爭議

桃園市政府近年不少人事案都掀起外界討論，曾有局長夫妻檔，還有府會母子檔，去年初工務局吳姓機要秘書耍官威，高調臉書發文嗆保...

苗栗親子客語影片 徵選起跑

苗栗縣政府鼓勵民眾多說客語，打造客家就係生活、生活就係客家的客家大縣，推出大人細子共下尞客語影片徵選，即日起至10月底收...

新竹熱音趴 今晚站前廣場搖滾

新竹市政府今天下午5點起在新啟用的新竹火車站站前廣場舉辦開學季SHOW青春，邀請莫宰羊、唐貓、問題總部等樂團及在地舞蹈團...

楊鏡汀北埔事件研究 竹縣出書

新竹縣政府出版楊鏡汀的著作北埔事件研究，昨天贈書給楊的女兒楊毓雯，藉此表彰楊鏡汀生前致力於北埔事件文史研究的貢獻，縣長楊...

台灣設計展10月1日新竹登場 美感藏在細節裡

新竹市政府與經濟部昨天舉辦台灣設計展展前記者會，市長林智堅、經濟部次長林全能等人與設計界策展人齊聚，林智堅分享公部門美學...

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

民進黨籍桃園市議員余信憲今天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

大溪小狀元暨公益贈書活動 連續三年回饋大溪學子

桃園市大溪區台灣天公地道慈善會今天在轄下迎富送窮廟舉辦「第三屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮」，秉持小狀元精神，規畫獎...

桃園龍潭大池淨水工程明年7月完工 提升觀光休憩品質

為改善龍潭大池換水率偏低及水質優養化等問題，桃園市府爭取前瞻計畫補助3.35億元，於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。