被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

民進黨籍桃園市議員余信憲今天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬元薪水，且身兼市黨部執行委員黨職，於法不合。李柏瑟下午雖駁斥余的指控並要求公開道歉，不過市府新聞處長詹賀舜傍晚表示，為避免替市府團隊帶來困擾，李已主動請辭專員一職，請辭獲准。

李柏瑟在市府任職專員不到1年，余信憲先是質疑她的碩士學歷，在博碩士論文系統查無資料，沒有財經會計等專業背景，平時不須簽辦業務。詹賀舜說，李柏瑟專員為開南大學碩士，為民服務經驗豐富，其進用符合「各機關機要人員進用辦法」，機要人員接受機關指派工作，未擔任業務承辦人，其任用資格及工作內容並無違法。

至於李柏瑟不用打卡，詹也說明，公務人員因業務需要，經首長簽准後，得有彈性差勤作法。機要人員可比照此一規定。

詹賀舜也轉述李柏瑟說法，表示議員問政牽連無辜家人，而自己無論學歷或是工作，並無議員指控情況，缺乏具體事證。為避免替市府團隊帶來困擾，已主動請辭專員。