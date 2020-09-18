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大溪小狀元暨公益贈書活動 連續三年回饋大溪學子
桃園市大溪區台灣天公地道慈善會今天在轄下迎富送窮廟舉辦「第三屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮」，秉持小狀元精神，規畫獎學金及聯合報系出版的「第十二屆聯合盃作文大賽 多采世界Fun手寫」寫作專書，勉勵在地學子除了在校成績以，對於自身品格及寫作能力一併重視。
台灣天公地道慈善會理事長謝清林表示，大溪小狀元承襲傳統由每校以品德、操性、學習成績為推薦標準，選出3位學生，除頒發獎學金鼓勵，寫作專書供學校作為教學資源以及課外讀物，提升在地學子的閱讀、寫作能力，也能體現學校對於學生的關心與用心，並鼓勵學生向上。
桃園市教育局副局長林威志也蒞臨勉勵學生，除感謝主辦單位對品格教育的重視，並表示讀書是脫貧致富創造未來的必經過程，期許所有學生都能養成閱讀的好習慣。
獲贈獎學金和聯合盃作文大賽書籍的學校有大溪國小、田心國小、內柵國小、福安國小、美華國小、百吉國小、永福國小、中興國小、僑愛國小、仁善國小、南興國小、仁和國小、瑞祥國小、大溪國中、仁和國中、員樹林國小，共計16所大溪區國中小學，希望提升在地學子閱讀、寫作以及品格教育。
福安國小、大溪國中為今天的活動安排了精采的烏克麗麗表演做為開場以及大溪國中童軍團表演，讓今天的活動增添了年輕與活力。校長張大昌表示，學習烏克麗麗可以培養孩子的自信與專注力，在歡樂的學習氣氛中注入音樂的養分。
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