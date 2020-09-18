大溪小狀元暨公益贈書活動 連續三年回饋大溪學子

桃園市大溪區台灣天公地道慈善會今天在轄下迎富送窮廟舉辦「第三屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮」，秉持小狀元精神，規畫獎學金及聯合報系出版的「第十二屆聯合盃作文大賽 多采世界Fun手寫」寫作專書，勉勵在地學子除了在校成績以，對於自身品格及寫作能力一併重視。

台灣天公地道慈善會理事長謝清林表示，大溪小狀元承襲傳統由每校以品德、操性、學習成績為推薦標準，選出3位學生，除頒發獎學金鼓勵，寫作專書供學校作為教學資源以及課外讀物，提升在地學子的閱讀、寫作能力，也能體現學校對於學生的關心與用心，並鼓勵學生向上。

桃園市教育局副局長林威志也蒞臨勉勵學生，除感謝主辦單位對品格教育的重視，並表示讀書是脫貧致富創造未來的必經過程，期許所有學生都能養成閱讀的好習慣。

獲贈獎學金和聯合盃作文大賽書籍的學校有大溪國小、田心國小、內柵國小、福安國小、美華國小、百吉國小、永福國小、中興國小、僑愛國小、仁善國小、南興國小、仁和國小、瑞祥國小、大溪國中、仁和國中、員樹林國小，共計16所大溪區國中小學，希望提升在地學子閱讀、寫作以及品格教育。