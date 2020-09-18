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桃園龍潭大池淨水工程明年7月完工 提升觀光休憩品質

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
鄭文燦今天前往龍潭大池，視察上游野溪水質淨化現地處理工程。圖／新聞處提供
鄭文燦今天前往龍潭大池，視察上游野溪水質淨化現地處理工程。圖／新聞處提供

為改善龍潭大池換水率偏低及水質優養化等問題，桃園市府爭取前瞻計畫補助3.35億元，於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理工程，透過出水口閘門改造、底泥清除及溪流景觀營造，預期可提高換水率使大池水體活化，降低汙染物濃縮情形，並改善浮渣、臭味問題，有效提升龍潭地區觀光遊憩品質，預計明年7月完工。

桃園市長鄭文燦今前往視察時表示，「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」引進日本多層複合濾料水質淨化工法，透過層層排列的過濾介質有效降低大池總磷含量，每日可處理1萬8千噸水量，處理量為全國之冠，搭配每日可處理2500噸水量的四方林礫間水質淨化系統，及每日可挹注500噸水量的水井，每周即可循環淨化大池水體1次，充分提升龍潭大池換水率。

環保局長呂理德表示，水質淨化設施完工後，場址上部將改造為兼具環境教育及休閒遊憩功能的生態園區，並導入智慧化導覽系統，介紹水質淨化原理及周邊動植物於環境中扮演的角色，搭配園區中的觀察廊道、瞭望平台、湧泉之丘、景觀步道及溪流、生態池、戲水廣場、特色廁所等設施，成為市民親水休閒的好選項。

鄭文燦也說，龍潭大池舊稱菱潭陂，長年舉辦龍舟賽，周邊有龍元宮、南天宮等景點，是龍潭的旅遊及文化重心，市府辦理河岸改造、吊橋重建及設施活化等2年3期的改善工程，其中新吊橋橋身以吊橋斜張複合式結構設計，並降低吊橋入口引道斜度，提升吊橋可及性及使用友善性。

市府接續辦理水質淨化工程，期改善龍潭大池汙染及水質優養化等問題，完工後規畫發展獨木舟、立槳等水上活動，並結合自行車道、親水環境，夜間照明及植栽步道等設施，成為桃園另一個觀光去處。

桃園市府於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理工程，預期可提高換水率使大池水體活化，降低污染物濃縮情形，並改善浮渣、臭味問題。圖／新聞處提供
桃園市府於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理工程，預期可提高換水率使大池水體活化，降低污染物濃縮情形，並改善浮渣、臭味問題。圖／新聞處提供

水質 龍潭大池 吊橋

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