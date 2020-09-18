新竹勵馨基金會辦回娘家活動 希望號召更多人支持

勵馨基金會自 2014 年開始於大新竹地區展開性侵害被害人、目睹暴力兒少、兒少性剝削及青少年懷孕等服務，並在去年正式成立新竹分事務所，希望提供更即時、更完善的支援；今年舉辦第2屆回娘家活動，邀請曾經服務過的家庭、兒少對象相聚，副執行長王怡雯則說「無論每個個案我們陪伴多久、服務多久，勵馨的大門會一直為他們打開」。

今年勵馨新竹地區回娘家活動獲得在地許多餐飲業者的支持，新竹市風廚師餐飲觀光發展協會副會長盧俊斌就表示，大新竹共有13家餐飲業者響應，除了店內放置零錢箱，這次回娘家活動更是準備豐富佳餚，要讓每個曾經將勵馨當成避風港的孩子，都能感受家的溫暖。

勵馨基金會新竹分事務所主任余琴雀則說，「藉由專業的社工服務與在地名廚餐飲、商家等資源，使服務對象在活動中感受到被珍惜、尊重地善待，翻轉原有的生活處境，卸除既有的自我價值框架。期待後續有更多在地資源挹注，成為我們的夥伴」。

曾接受過勵馨協助的李岱懇也親自現身說法，她表示，過去因為遭受性暴力、甚至燒燙傷的過往，但因為有勵馨陪伴她、陪伴每個曾遭受傷害的孩子、傾聽每一句痛苦的傷心故事，才能讓這些孩子、讓她走過傷痛，不僅能接受被愛，也懂得如何去愛人。

勵馨基金會表示，6年來在新竹地區已服務超過 1200 人，除了直接的個案服務之外，更透過議 題倡議及社區預防宣導等間接服務工作，破除社會大眾性別迷思，進而改造社會，達到服務與倡議同行的目標，希望在努力之下讓社會變得更美好，更需要眾人齊心支持。

有意成為愛馨人、放置零錢箱、或捐款、捐物資，可電洽（03）668-8485#12