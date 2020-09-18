快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹勵馨基金會辦回娘家活動 希望號召更多人支持

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
曾經接受過勵馨協助的個案李岱懇也現身說法，希望讓更多人知道勵馨幫助的對象，不僅懂得被愛，更懂愛人。記者巫鴻瑋／攝影
曾經接受過勵馨協助的個案李岱懇也現身說法，希望讓更多人知道勵馨幫助的對象，不僅懂得被愛，更懂愛人。記者巫鴻瑋／攝影

勵馨基金會自 2014 年開始於大新竹地區展開性侵害被害人、目睹暴力兒少、兒少性剝削及青少年懷孕等服務，並在去年正式成立新竹分事務所，希望提供更即時、更完善的支援；今年舉辦第2屆回娘家活動，邀請曾經服務過的家庭、兒少對象相聚，副執行長王怡雯則說「無論每個個案我們陪伴多久、服務多久，勵馨的大門會一直為他們打開」。

今年勵馨新竹地區回娘家活動獲得在地許多餐飲業者的支持，新竹市風廚師餐飲觀光發展協會副會長盧俊斌就表示，大新竹共有13家餐飲業者響應，除了店內放置零錢箱，這次回娘家活動更是準備豐富佳餚，要讓每個曾經將勵馨當成避風港的孩子，都能感受家的溫暖。

勵馨基金會新竹分事務所主任余琴雀則說，「藉由專業的社工服務與在地名廚餐飲、商家等資源，使服務對象在活動中感受到被珍惜、尊重地善待，翻轉原有的生活處境，卸除既有的自我價值框架。期待後續有更多在地資源挹注，成為我們的夥伴」。

曾接受過勵馨協助的李岱懇也親自現身說法，她表示，過去因為遭受性暴力、甚至燒燙傷的過往，但因為有勵馨陪伴她、陪伴每個曾遭受傷害的孩子、傾聽每一句痛苦的傷心故事，才能讓這些孩子、讓她走過傷痛，不僅能接受被愛，也懂得如何去愛人。

勵馨基金會表示，6年來在新竹地區已服務超過 1200 人，除了直接的個案服務之外，更透過議 題倡議及社區預防宣導等間接服務工作，破除社會大眾性別迷思，進而改造社會，達到服務與倡議同行的目標，希望在努力之下讓社會變得更美好，更需要眾人齊心支持。

有意成為愛馨人、放置零錢箱、或捐款、捐物資，可電洽（03）668-8485#12

勵馨新竹分事務所：新竹縣竹北市自強五路279號3樓

勵馨基金會新竹分事務所舉辦個案回娘家活動，獲得在地13家餐飲業者支持。記者巫鴻瑋／攝影
勵馨基金會新竹分事務所舉辦個案回娘家活動，獲得在地13家餐飲業者支持。記者巫鴻瑋／攝影
勵馨基金會新竹分事務所舉辦個案回娘家活動，獲得在地13家餐飲業者支持。記者巫鴻瑋／攝影
勵馨基金會新竹分事務所舉辦個案回娘家活動，獲得在地13家餐飲業者支持。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 餐飲業 社工

延伸閱讀

2020台灣設計展10月登場 感受新竹特色風情與城市魅力

新竹市立田徑場串聯市民廣場全新亮相 藍色跑道好吸睛

SOGO百貨新竹店改裝開幕 本周六舉辦大規模內衣秀

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

相關新聞

影／姜太公道場揭牌 總價10億跑車組史上最貴祝壽陣頭

苗栗縣八大場館中的客家大院(桐花公園)重新招商後，由陽明山姜太公道場得標營運，今天上午舉行中部道場揭牌儀式，同時辦理姜太...

桃市環保局再生家具拍賣明登場 手工好物100元起跳

桃園市環保局一年一度辦再生家具拍賣，明天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件...

用心推動廟務擁6萬信徒 吳正宗連任桃園慈護宮主委

桃園慈護宮是地方信仰大廟，主任委員吳正宗秉持取之於社會、回饋於全民的理念推動廟務、廣結善緣，就任4屆主委以來，積極關懷弱...

黨內互打 桃園議員批機要專員摸魚爽領6萬薪水

民進黨籍桃園市議員余信憲昨天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

桃市府機要用人沒標準規範 充滿爭議

桃園市政府近年不少人事案都掀起外界討論，曾有局長夫妻檔，還有府會母子檔，去年初工務局吳姓機要秘書耍官威，高調臉書發文嗆保...

苗栗親子客語影片 徵選起跑

苗栗縣政府鼓勵民眾多說客語，打造客家就係生活、生活就係客家的客家大縣，推出大人細子共下尞客語影片徵選，即日起至10月底收...

新竹熱音趴 今晚站前廣場搖滾

新竹市政府今天下午5點起在新啟用的新竹火車站站前廣場舉辦開學季SHOW青春，邀請莫宰羊、唐貓、問題總部等樂團及在地舞蹈團...

楊鏡汀北埔事件研究 竹縣出書

新竹縣政府出版楊鏡汀的著作北埔事件研究，昨天贈書給楊的女兒楊毓雯，藉此表彰楊鏡汀生前致力於北埔事件文史研究的貢獻，縣長楊...

台灣設計展10月1日新竹登場 美感藏在細節裡

新竹市政府與經濟部昨天舉辦台灣設計展展前記者會，市長林智堅、經濟部次長林全能等人與設計界策展人齊聚，林智堅分享公部門美學...

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

民進黨籍桃園市議員余信憲今天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

大溪小狀元暨公益贈書活動 連續三年回饋大溪學子

桃園市大溪區台灣天公地道慈善會今天在轄下迎富送窮廟舉辦「第三屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮」，秉持小狀元精神，規畫獎...

桃園龍潭大池淨水工程明年7月完工 提升觀光休憩品質

為改善龍潭大池換水率偏低及水質優養化等問題，桃園市府爭取前瞻計畫補助3.35億元，於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。