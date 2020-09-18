桃園地景藝術節　以「竹」材料打造28件大型裝置藝術

2020桃園地景藝術節今天開幕，展期至10月4日，在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦。今年以「構築城市」為主題，邀請51位國內外來自日本、印尼、緬甸的藝術家，以「竹」為材料，思考竹材進入生活空間及竹產業發展的可能性，打造28件大型裝置藝術，包括「豫章之家」、「竹下秋千」、「水源」等裝置藝術。

桃園市長鄭文燦今出席開幕式時表示，桃園地景藝術節今年邁入第七屆，以「構築城市」為主題，從城市未來、自然地景與循環經濟出發，探討都會與鄉村、土地及建築的關係。

以「竹」為題，利用「竹」易纏繞編織的特性，形塑出城市與人民構築的生活與土地情感，在彈性與緊密達成平衡與協調。鄭文燦也提及，全台竹原料有6成來自桃園，竹子是生活中不可或缺的物品，民眾透過欣賞展區中大型竹藝術會有更多體會。

兩大展區中，中壢大崙展區以豫章湖、崇德宮及鄰近社區展出9件藝術作品；平鎮區雙連坡展區以碉堡公園、石門大圳過嶺支渠休憩步道、中央大學一帶為展出19件藝術作品。