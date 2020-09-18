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相隔12小時 苗栗一連發現2隻石虎橫死
苗栗縣今年石虎路殺事件比去年大幅減少，但昨晚傳出第7件路殺，不料今天上午又發現疑似今年首件「犬殺」案例，相隔僅12小時接連發現2件石虎死亡案例，讓保育人士關切。
苗栗縣政府農業處指出，昨晚9時接獲民眾通報，在後龍鎮龍港火車站附近發現石虎屍體，經獸醫檢查為體重約1.35公斤、4月大的公石虎，研判頭部遭撞擊致死，個體將送往特有生物研究保育中心研究利用，這是今年第7起石虎路殺事件，共有6隻石虎死亡。
苗栗縣去年共紀錄到27件石虎死亡案例，其中24件為路殺、1件套索陷殺害、2件犬殺，今年迄今共發生7件石虎路殺意外，比去年同期減少許多，但昨晚到今天上午一連發現2隻石虎分別因路殺、犬殺死亡，讓人驚訝。
針對今天上午發現今年第1起疑似石虎犬殺案例，縣府農業處自然生態保育科表示動保法、野保法目前都沒有對侵害保育類野生動物的犬隻飼主訂有相關罰則。
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