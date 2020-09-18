桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

桃園捷運綠線工程持續推進，GC02標潛盾地下段工程在八德地區施工，交通維持計畫已在日前全數通過，市府捷運工程局指出，21日起將在介壽路一段架設施工圍籬，並施作連續壁工程，因介壽路路幅僅20公尺，施工期間車道縮減，南北雙向各維持一混合車道通行，請民眾行經工區時保持速限30公里，並盡量利用替代道路改道通行。

市府捷運工程局指出，捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起，已陸續於桃園區福豐公園（VS6通風豎井）及八德區巧克力街口（G03站）進行連續壁、中間柱及地盤改良工程，並規畫21日起接續啟動VS5通風豎井（介壽路國2橋下）的圍籬架設，並展開一連串的地下管線遷移、連續壁施作及地下車站站體工程。

施工將影響來往交通，八德區重要幹道介壽路1段為南北雙向各2個車道，將縮減為各1混合車道通行，道路兩側禁止臨時停車、路口禁止左轉，施工路段車速限制30公里；為了避免施工造成用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向通行者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道。

捷工局長陳文德說，捷運綠線GC02標潛盾地下段工程，路線段採潛盾施工，車站採用明挖工法，9月底開始，施工範圍將從桃園區介壽路延伸至八德區介壽路，捷運局會加強沿線標誌標線設置及改道牌面導引，施工期間，請市民多利用（CMS）資訊可變標誌LED看板了解即時交通改道資訊，或上捷運工程局官方網站查詢交維資訊，工程期間造成暫時不便，請市民朋友共同配合體諒，支持桃園三心六線軌道建設發展。