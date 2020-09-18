桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動
桃園捷運綠線工程持續推進，GC02標潛盾地下段工程在八德地區施工，交通維持計畫已在日前全數通過，市府捷運工程局指出，21日起將在介壽路一段架設施工圍籬，並施作連續壁工程，因介壽路路幅僅20公尺，施工期間車道縮減，南北雙向各維持一混合車道通行，請民眾行經工區時保持速限30公里，並盡量利用替代道路改道通行。
市府捷運工程局指出，捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起，已陸續於桃園區福豐公園（VS6通風豎井）及八德區巧克力街口（G03站）進行連續壁、中間柱及地盤改良工程，並規畫21日起接續啟動VS5通風豎井（介壽路國2橋下）的圍籬架設，並展開一連串的地下管線遷移、連續壁施作及地下車站站體工程。
施工將影響來往交通，八德區重要幹道介壽路1段為南北雙向各2個車道，將縮減為各1混合車道通行，道路兩側禁止臨時停車、路口禁止左轉，施工路段車速限制30公里；為了避免施工造成用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向通行者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道。
捷工局長陳文德說，捷運綠線GC02標潛盾地下段工程，路線段採潛盾施工，車站採用明挖工法，9月底開始，施工範圍將從桃園區介壽路延伸至八德區介壽路，捷運局會加強沿線標誌標線設置及改道牌面導引，施工期間，請市民多利用（CMS）資訊可變標誌LED看板了解即時交通改道資訊，或上捷運工程局官方網站查詢交維資訊，工程期間造成暫時不便，請市民朋友共同配合體諒，支持桃園三心六線軌道建設發展。
由於施工封路將造成沿線居民及商家生活一定程度的影響，市府指出，捷運局也已造冊，將依「公共工程施工期間營業稅特種稅額調整查定作業要點」及「桃園市政府地方稅務局公共工程施工期間房屋街道等級調整率調整作業要點」，由稅捐稽徵機關評估調降房屋稅10%至30%，針對查定課徵營業人則調降營業稅10%至30%。
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