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影／「大人細子共下尞」客語影片徵選起跑

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在文化觀光局中正堂宣布「大人細子共下尞」客語影片徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在文化觀光局中正堂宣布「大人細子共下尞」客語影片徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府鼓勵民眾多說客語，打造「客家就係生活、生活就係客家」的客家大縣，今年再度推出「大人細子共下尞」客語影片徵選，即日起至10月底收件，今年除原有的家庭組，還新增學生組，盼營造親子、同學間快樂共學的客語環境，將客語融入日常生活並延伸到表演舞台，成為客語傳承的推手。

縣府上午在文化觀光局中正堂宣布徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演，苗栗縣長徐耀昌與來賓也帶頭用客語說出許多俗諺、俗語，增添歡樂氣氛。

文觀局長林彥甫表示，家庭組每隊成員必須超過一半是苗栗縣民，隊員要有2人以上是兩代以上之直系血親，其中1人必須是13歲以下孩童；學生組同校、跨校都可組隊參加，參賽影片主題可參考20組客家俗諺語「老古人言」或自選其他老古人言創作，呈現親子、同儕間學客語、講客語的經驗、趣事和故事，片長4到6分鐘。

林彥甫說，各組參賽作品將各選出30件入圍作品，角逐金銀銅牌及優選、佳作及網路人氣獎，獎金1萬7000元至4000元不等，入圍也有2000元獎金，總獎金高達28萬元，活動可上網查詢或電洽文化觀光局037-352961轉312。

徵選影片預計11月17日公告入圍名單，隨後辦理入圍作品網路人氣票選，預計12月12日在客家圓樓頒獎。

徐耀昌強調，縣府致力推行客語並達薪火相傳目標，期許家庭、學校更緊密結合，大人小孩都能培養興趣並好好學習，並搭配創新、求變、接地氣理念，讓才華在舞台上淋漓盡致發揮，成為其他客家縣市觀摩典範。

苗栗縣政府上午在文化觀光局中正堂宣布「大人細子共下尞」客語影片徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在文化觀光局中正堂宣布「大人細子共下尞」客語影片徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在文化觀光局中正堂宣布「大人細子共下尞」客語影片徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在文化觀光局中正堂宣布「大人細子共下尞」客語影片徵選活動起跑，安排新英國小學生的客語表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年再度推出「大人細子共下尞」客語影片徵選，即日起至10月底收件，參賽影片主題可參考20組客家俗諺語「老古人言」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年再度推出「大人細子共下尞」客語影片徵選，即日起至10月底收件，參賽影片主題可參考20組客家俗諺語「老古人言」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年再度推出「大人細子共下尞」客語影片徵選，即日起至10月底收件。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年再度推出「大人細子共下尞」客語影片徵選，即日起至10月底收件。記者胡蓬生／攝影

客語 苗栗縣 徐耀昌

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