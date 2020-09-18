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竹縣寶山鄉衛生所巷弄長照站揭牌 讓地方長者更有活力

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉衛生所巷弄長照站揭牌營運，未來可以更好服務，服務更多地方長者。圖／縣府提供
寶山鄉衛生所巷弄長照站揭牌營運，未來可以更好服務，服務更多地方長者。圖／縣府提供

新竹縣寶山鄉衛生所C級巷弄長照站今天舉行揭牌儀式，未來將服務鄉內占15%以上的老年人口，不僅提供長輩關懷訪視、共餐服務等，還將安排預防及延緩失能的運動課程，縣府鼓勵更多地方長輩到長照站活動，讓老年生活也能多采多姿。

縣府秘書長陳季媛上午主持揭牌儀式，並在寶山鄉長邱坤桶、鄉民代表會主席古仁樺見證下進行，陳季媛表示，巷弄長照站的目的是讓長輩能一同同樂，不但能活絡筋骨、預防及延緩老化失能，還能保持身心靈健康。

縣府衛生局則表示，寶山鄉衛生所過去建物動線及空間無法因應長照服務功能等需求，經過縣府積極向衛福部爭取「公共服務據點整建長照衛福據點計畫」，獲經費287萬元，將寶山衛生所進行空間修繕，規畫無障礙空間、長照服務及高齡友善服務環境，透過硬體空間改善，活化公共服務據點與結合長照站。

衛生局長殷東成說，目前已有10位長輩接受巷弄長照站的服務，由於場地就在衛生所，所以每位到巷弄長照站的長輩，都能隨時測量血壓、血糖、體重與生命徵象等，如果發現異常，能運用衛生所的優勢專業人力，立即處理或轉介醫療院所及相關部門。

C級巷弄長照站提供長輩關懷訪視、電話問安諮詢及轉介、共餐服務、健康促進、預防及延緩失能課程、社會參與等6大服務，也安排12週的預防及延緩失能課程，聘請專業老師指導各式肌力訓練及手作活動，提升長輩精細動作，促進手眼協調能力，強化動作應變能力，讓長輩正確運動，預防跌倒及減少失能的風險。

寶山鄉衛生所巷弄長照站揭牌營運，未來可以更好服務，服務更多地方長者。圖／縣府提供
寶山鄉衛生所巷弄長照站揭牌營運，未來可以更好服務，服務更多地方長者。圖／縣府提供

衛生所 長照 衛生局

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