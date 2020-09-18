快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縣府出版北埔事件史料 紀念已故校長楊鏡汀的文史貢獻

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科將北埔事件研究一書贈與已故校長之女楊毓雯（右）。圖／縣府提供
縣長楊文科將北埔事件研究一書贈與已故校長之女楊毓雯（右）。圖／縣府提供

新竹縣政府趕在楊故校長鏡汀先生百日前出版「北埔事件研究」一書，藉此表彰楊鏡汀生前致力於北埔事件文史研究的貢獻。縣長楊文科說，校長生前一直努力推廣客家文化，更鑽研客家詩的創作與宏揚、鄉土語言教育推廣，是難得的客家文化運動先行者。

已故校長楊鏡汀今年5月16日以92歲高齡辭世，他從事教育46年，曾任新竹縣內豐國小、大坪國小和五龍國小的校長，更編纂全國第1本客家語母語教學教科書，為推行母語教育上做出重大貢獻。

縣長楊文科表示，楊鏡汀服務教育界多年，曾於2015年榮獲客委會頒發的「語言、文史及文學類傑出成就獎」，作育英才無數，是位歷史學者、也是位文學家，從北埔事件研究到詩詞創作，屢屢發表客家文化相關的學術論文與文學著作，是真正跨越文史兩界的勤奮學者。

縣府趕在楊故校長百日前出版「北埔事件研究」，並將書回贈予楊鏡汀的女兒楊毓雯；楊毓雯說，「北埔事件研究蒐羅了過去所欠缺的史料，以史料像拼圖般盡可能還原歷史真相，是父親40年來對北埔事件研究的心血，身為作者的女兒，同時也是本書主編，在編閱過程裡，看到父親的執著和堅持，也看到作為一個文史工作研究者的求真求實、一絲不苟的精神和態度。」

縣府文化局長田昭容則表示，對於北埔這起抗日史蹟，楊校長窮數十年精力，旨在梳理證據、還原案情，矢誓為大批事件受害者還原歷史真相，書中內容更保留事件史料原汁原味，用嚴謹比對驗證過的史料，才完成本著作的出版。

縣長楊文科將北埔事件研究一書贈與已故校長之女楊毓雯（左2）。圖／縣府提供
縣長楊文科將北埔事件研究一書贈與已故校長之女楊毓雯（左2）。圖／縣府提供

北埔 客家文化 新竹

延伸閱讀

新竹縣10所國中小通過認證 成為清華大學STEAM預備學校

提升消防救護能量 新竹縣消防局受贈高規格救護車

竹縣老人健檢10月開跑 提供1萬1千個名額

竹縣爭取客委會補助 改善台三線指標、增設區間測速

相關新聞

影／姜太公道場揭牌 總價10億跑車組史上最貴祝壽陣頭

苗栗縣八大場館中的客家大院(桐花公園)重新招商後，由陽明山姜太公道場得標營運，今天上午舉行中部道場揭牌儀式，同時辦理姜太...

桃市環保局再生家具拍賣明登場 手工好物100元起跳

桃園市環保局一年一度辦再生家具拍賣，明天下午2點在桃園風禾公園旁停車場登場，今年以「大手小手憶童木玩趣」為題，集結上千件...

不想當「獨居危險群」 未婚、失偶男女努力找另一半

或許是受到8月花好月圓影響，未婚或失偶男女加快腳步希望找另一半，不少當事人坦言，新年將到，不希望成為「佳節孤兒」是主因，...

用心推動廟務擁6萬信徒 吳正宗連任桃園慈護宮主委

桃園慈護宮是地方信仰大廟，主任委員吳正宗秉持取之於社會、回饋於全民的理念推動廟務、廣結善緣，就任4屆主委以來，積極關懷弱...

大溪小狀元暨公益贈書活動　連續三年回饋大溪學子

桃園市大溪區台灣天公地道慈善會今天在轄下迎富送窮廟舉辦「第三屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮」，秉持小狀元精神，規畫獎...

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

民進黨籍桃園市議員余信憲今天質詢爆料同黨籍的財政局機要任用專員李柏瑟上班常滑手機摸魚，還蹺班參加選舉活動，爽領8職等6萬...

龍潭大池淨水工程明年7月完工　提升觀光休憩品質

為改善龍潭大池換水率偏低及水質優養化等問題，桃園市府爭取前瞻計畫補助3.35億元，於龍潭大池上游野溪設置水質淨化現地處理...

新竹勵馨基金會辦回娘家活動 希望號召更多人支持

勵馨基金會自 2014 年開始於大新竹地區展開性侵害被害人、目睹暴力兒少、兒少性剝削及青少年懷孕等服務，並在去年正式成立...

桃園地景藝術節　以「竹」材料打造28件大型裝置藝術

2020桃園地景藝術節今天開幕，展期至10月4日，在中壢大崙、平鎮雙連坡舉辦。今年以「構築城市」為主題，邀請51位國內外...

相隔12小時 苗栗一連發現2隻石虎橫死

苗栗縣今年石虎路殺事件比去年大幅減少，但昨晚傳出第7件路殺，不料今天上午又發現疑似今年首件「犬殺」案例，相隔僅12小時接...

注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

桃園捷運綠線工程持續推進，GC02標潛盾地下段工程在八德地區施工，交通維持計畫已在日前全數通過，市府捷運工程局指出，21...

苗栗縣發現死亡石虎 可能是今年第1件「犬殺」案例

苗栗縣銅鑼郷雙峰山今天上午9點多發現一隻死亡石虎，經獸醫檢查發現牠的腹部有多處咬傷，因此不排除是犬殺，死亡個體體重約2....

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。