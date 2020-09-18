縣府出版北埔事件史料 紀念已故校長楊鏡汀的文史貢獻

新竹縣政府趕在楊故校長鏡汀先生百日前出版「北埔事件研究」一書，藉此表彰楊鏡汀生前致力於北埔事件文史研究的貢獻。縣長楊文科說，校長生前一直努力推廣客家文化，更鑽研客家詩的創作與宏揚、鄉土語言教育推廣，是難得的客家文化運動先行者。

已故校長楊鏡汀今年5月16日以92歲高齡辭世，他從事教育46年，曾任新竹縣內豐國小、大坪國小和五龍國小的校長，更編纂全國第1本客家語母語教學教科書，為推行母語教育上做出重大貢獻。

縣長楊文科表示，楊鏡汀服務教育界多年，曾於2015年榮獲客委會頒發的「語言、文史及文學類傑出成就獎」，作育英才無數，是位歷史學者、也是位文學家，從北埔事件研究到詩詞創作，屢屢發表客家文化相關的學術論文與文學著作，是真正跨越文史兩界的勤奮學者。

縣府趕在楊故校長百日前出版「北埔事件研究」，並將書回贈予楊鏡汀的女兒楊毓雯；楊毓雯說，「北埔事件研究蒐羅了過去所欠缺的史料，以史料像拼圖般盡可能還原歷史真相，是父親40年來對北埔事件研究的心血，身為作者的女兒，同時也是本書主編，在編閱過程裡，看到父親的執著和堅持，也看到作為一個文史工作研究者的求真求實、一絲不苟的精神和態度。」