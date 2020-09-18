竹縣府表彰已故校長楊鏡汀 出版遺作北埔事件研究

新竹縣已故校長楊鏡汀長期鑽研北埔抗日事件，並推動客家文化，為感謝他的貢獻，文化局出版楊鏡汀的遺作「北埔事件研究」，表彰他生前對客家文史的成就。

縣長楊文科今天將「北埔事件研究」一書，交給楊鏡汀的女兒楊毓雯，楊毓雯表示，感謝縣府協助，在父親百日前完成他的遺願，也盼由此書能還原北埔事件的真實情況，喚起客家人對自身歷史的重視。

楊毓雯談起父親對於文史的執著，她說，這本書集結父親40年來，對北埔事件研究的心血，也補足過去一直欠缺的史料，並以史料為基礎，逐步還原歷史的真相。

楊文科說，楊鏡汀長期研究北埔事件，持續推動客家詩的創作與宏揚，與鄉土語言教育，致力發表相關學術論文跟文學著作，更是客家文化運動的「先行者」，也曾在2015年獲客委會頒「語言、文史及文學類傑出成就獎」。

楊文科表示，楊鏡汀在今年5月16日，以高齡92歲辭世，讓地方相當不捨，為感謝楊鏡汀生前對地方文史的付出與貢獻，由文化局出版遺作「北埔事件研究」。

文化局局長田昭容表示，楊鏡汀還原北埔事件的抗日史實，也讓大批事件的受害者，能獲得真正的安息。而「北埔事件研究」，以全方位保留事件史料的原貌，更經過嚴謹比對驗證，相當有公信力。

田昭容說，目前將首刷出版為500本，其中50本將贈給家屬，其餘部分將寄送全國各大圖書館、藝文單位、文史工作者、以及新竹縣內的13個鄉鎮圖書館永久典藏。