桃議員質詢批爽當市府機要 李柏瑟駁斥要求公開道歉

桃園市議員余信憲今天質詢指財政局專員李柏瑟為機要職，平時沒簽辦業務、混水摸魚，跑選舉活動還沒請假，8職等爽領6萬元薪水，且李還是民進黨桃園市黨部執行委員，身兼黨職於法不合。市長鄭文燦說，機要人員進用符合人事法規，至於機要人員是否能身兼黨職，會再去了解。李柏瑟駁斥余指控，要求公開道歉否則不排除提告。

李柏瑟中午受訪由丈夫前議員廖輝星代答，廖直言余信憲根本亂講，機要秘書職務都是由市府指派，並沒有固定工作，但被問到身兼黨職？廖說那也只是兩個月開一次會協助黨務，若不能兼任黨職，那就不要當執行委員，強調問心無愧，不該網內互打。

針對余信憲在議會的各項質疑，廖輝星強調全都是亂講，「小孩子不懂」，機要職務本就是接受市府指派或協助支援，沒有固定工作，「機要秘書工作都是這樣」，打這個沒有意義。

至於余信憲質疑李碩士學歷造假，查無碩博士論文內容？曾涉入助理費人頭案等？廖輝星也逐一解釋，這些都是沒有事實根據的話，並出示妻子就讀開南大學完成的碩士論文，現在李也在元智大學攻讀博士，沒論文怎麼考博士班？再來助理費爭議也早已說明，是當時助理因有卡債怕被扣錢，才找其他人領取。

由於李柏瑟現為民進黨桃園市黨部執行委員，身兼市府機要工作，有其爭議，廖輝星則舉很多民代都有兼任黨職，妻子只是個執行委員，每兩個月才開一次會，也沒有領黨部薪水，「這不是什麼工作」，從事黨務也有請假。

鄭文燦也表示，這項機要人員進用符合人事法規，包括學歷及各種條件等，「這部分沒有任何爭議」，且機要人員是統籌運用，所以可以依照指派的任務，沒有打卡，機要人員大部分都沒有簽辦公文，只有少數有擔任主秘或其他職務的才會簽辦公文。