桃園民進黨議員落選人 被爆入府上班滑手機爽領6萬月薪

桃園市議員余信憲今天質詢爆料，2018年議員落選人李柏瑟年初到市府擔任財政局擔任專員，但坐領8職等6萬元高薪，平時上班滑手機、玩臉書，還翹班參加選舉活動，財政局內部同仁忍無可忍向他陳情。余在議會質詢財政局長歐美鐶，20分鐘火力全開追問歐對李學經歷、工作內容？歐數度語塞，僅說李有其特殊任務，任用依法辦理。

李柏瑟丈夫廖輝星是桃園縣前議員，李2018年還獲民進黨提名參選桃園區議員，自稱「桃園媽媽」展現親民形象，最後高票落選，今年5月還參選黨職，當選桃園市黨部執行委員，廖則當選全國黨代表。未料李身兼黨職，竟也在市府擔任機要人員，其他公務員不滿李天天沒事做、爽領高薪，憤而檢舉。

余信憲今天市政總質詢，一開口就砲火連發，先點名財政局長歐美鐶，府內有無財政開發單位，但歐答不出組織單位名稱，也不回應單位人員有誰？余信憲直接揭曉答案指財政局財政開發科沒有科長，內僅2名同仁，一為郭姓公務員為該科股長，另名專員李柏瑟，就是大家曾熟知曾參選的議員參選人。

余信憲追問李柏瑟為8到9職等、月薪6到8萬元，雖為機要任用，不需通過考試人員資格，但學經歷要讓大家信服，但李過去為觀光運輸學院碩士，「跟財政有何關係」，上博碩士論文一查也查無論文資料，過去經歷擔任服務處秘書等，還曾涉及丈夫詐領助理費人頭案，充滿爭議，「能為民服務什麼？」

歐美鐶面對余信憲連珠炮狂轟，幾乎無力招架，表示機要人員是由市府統籌分派，是依法派任，但被問到有和專業度？歐僅說只要符合專員條件即可以，但答案讓余信憲無法接受，余更追問李柏瑟簽辦業務是零，檢視今年財政局工作報告，完全找不到財政開發科任何工作事項，「為什麼不需要簽辦業務，哪個公務員不是簽辦兩項以上業務？」

「同仁都看不下去，妳不會良心不安嗎！」余信憲不滿再批李柏瑟「任務就是領薪水」，每天吃完午餐才來上班，滑完手機就回家，上班時間還在臉書為他的先生選黨代表拉票，根據財政局員工檢舉，7月23日，李柏瑟甚至翹班參加社團活動，根據人事處資料，李在外面參與私人活動，都沒請假。

眼見余信憲質詢狂批，歐美鐶無力招架，市長鄭文燦兩度起身想回答，但余信憲強調「請市長休息坐下」，余再轟現在年輕人低薪，還要領補助找工作，一個公務員做了15年才能領6萬元薪水，但這樣的機要任用令人無法接受，局長是在官官相護嗎？且李摸魚怠惰，還拿市府秘書名義在外招搖，明顯拖垮市政團隊，影響鄭市長總統之路。