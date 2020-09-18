開學季SHOW青春熱音趴 明傍晚新竹市站前廣場登場

新竹市政府明天下午5點在新啟用的站前廣場舉辦開學季SHOW青春，邀請莫宰羊、唐貓、問題總部等樂團及在地舞蹈團體輪番演出，市府指出，全新場域可以超近距離感受搖滾區魅力，歡迎熱愛音樂及舞蹈的民眾踴躍參與。

市長林智堅說，新竹火車站站前廣場是年輕人表演場地的首選，保留站前廣場下沉式表演空間前提下，市府進行步行空間改造、增加綠意及坐階，以全新面貌迎接開學季，希望透過活動邀請青春與活力的年輕朋友，一起來開趴，欣賞音樂及舞蹈，感受站前廣場浪漫氛圍。

市府交通處長倪茂榮說，以前站前廣場花台阻隔不利行人通行，敲除花台改善動線，新做人工草皮階梯，夜間燈光美、氣氛佳，吸引許多年輕朋友來此談天聚會，啟用後周邊商家業績明顯提升。

舉辦熱音派對，邀樂團及舞蹈團體演出，盼年輕人再次回到最熟悉的站前廣場，友善的空間與更接近舞台的草皮坐階，讓表演者與觀眾互動零距離，更能感受熱鬧的氣氛，希望市民多加利用廣場舉辦活動，也希望提供年輕人演出機會與場域，讓大家看見新竹年輕人的音樂實力。