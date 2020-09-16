快訊

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

實名制混入菲製 大樹：同仁錯將自用口罩交付予消費者

竹市議會、常青教育基金會捐助喜憨兒 盼拋磚引玉

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市議會議長許修睿（後左一）、副議長余邦彥（後右一）等人代表將音樂會售票所得，捐給喜憨兒社會福利基金會，希望拋磚引玉。記者黃瑞典／攝影
新竹市議會議長許修睿（後左一）、副議長余邦彥（後右一）等人代表將音樂會售票所得，捐給喜憨兒社會福利基金會，希望拋磚引玉。記者黃瑞典／攝影

財團法人常青教育基金會、新竹市議會、市府文化局日前舉辦張正傑的大提琴世界-圈圈寶貝親子音樂會，常青教育基金會與市議會今天將售票所得共同捐給喜憨兒社會福利基金會新竹事務所，上午舉辦捐贈儀式，喜憨兒社福基金會非常感謝常青教育基金會與市議會的溫暖。

市議會議長許修睿說，今年因新冠肺炎疫情影響，許多表演團體受到很大衝擊，慈善機構募款狀況也受到連累，常青教育基金會將辦親子音樂會的售票所得捐給喜憨兒，讓這場親子表演別具意義。

副議長余邦彥說，常青教育基金會理事長劉志宏是他的好朋友，事前討論時希望讓這場表演結合公益，他全力促成，也希望能拋磚引玉，讓大家共同關心這些議題。

常青教育基金會理事長劉志宏指出，基金會每年都舉辦不同性質的公益活動，今年的音樂親子饗宴吸引許多家長帶著孩子來共襄盛舉，採售票入場，所得捐給喜憨兒基金會，讓親子除了聆賞美好的音樂饗宴，也都參與公益活動。

代表受贈的喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉說，非常感謝常青教育基金會與市議會舉辦這麼有意義的活動，並把售票所得捐給喜憨兒基金會，令他們非常感動，中秋節前夕，喜憨兒也推出一些活動與禮盒，希望各界持續幫幫憨兒。

喜憨兒 親子 新竹

延伸閱讀

45萬總獎金等你拿 灃食SUPER食育教師大賽 徵件倒數中

明星球員進竹市8校棒球隊 指導小球員深耕基層棒球

不忍偏鄉學校藏安全隱憂！暖心建商連助偏鄉校舍翻修

2020幸福城市大調查！竹市競爭力全國第三 9成市民很幸福

相關新聞

桃捷與蔡阿嘎互惠合作再掀波 董事長缺席議會備詢挨轟

桃園捷運公司與百萬網紅蔡阿嘎合作在A2站打造「蔡桃貴主題車站」，蔡阿嘎免付790萬元場地費掀熱議，桃園捷運公司董事長劉坤...

航空城產專區防炒作 無使照不得移轉

桃園市航空城計畫區段徵收案進行中，市議員蔡永芳憂心未來產業專用區處分，若有業者養地不開發，進行二次交易，恐演變炒地、囤積...

竹市議會、常青教育基金會捐助喜憨兒 盼拋磚引玉

財團法人常青教育基金會、新竹市議會、市府文化局日前舉辦張正傑的大提琴世界-圈圈寶貝親子音樂會，常青教育基金會與市議會今天...

聯新國際醫院倡桃竹苗腦中風「綠色通道」縮短搶救時間

搶救腦中風黃金時間分秒必爭，聯新國際醫院呼籲桃竹苗地區各家醫院與消防單位，共同組成區域聯防建立病人上救護車到醫院時的「綠...

全國病人安全周 桃園醫院盼減少醫病溝通不良

衛生福利部及醫策會共同推動病人安全，將每年9月第3周訂為全國病人安全周，並舉行一系列醫療相關講座，希望民眾能建立正確的醫...

京懋募集獎學金助貧 家扶中心助學 清寒學子圓夢

得知今年受到新冠肺炎疫情影響，桃園家扶中心捐款大幅減少，京懋建設范秉豐執行長邀集在地企業、廠商、京懋住戶及善心人士，募集...

苗警路口大執法半月取締3360件 移工及新住民也應知

苗栗警方路口交通安全大執法半個月，取締3360件，其中外籍移工46件，縣警局交通隊特別結合苗栗縣工業會到竹南、銅鑼及中興...

冷戰黑貓中隊照技隊管制秘境 周六全國古蹟日來探訪

桃園市2020全國古蹟日本周六、日起將在大園區前空軍桃園基地舉辦活動，早年黑貓中隊所在的前空軍桃園基地7大簇群建築，現今...

老年怎麼過 趁健康期及早準備

台灣步入高齡化社會，少子化造成勞動人口不足，目前卅歲以上的年輕人薪資條件差、兄弟姊妹少，廿年後將面對照顧上一代壓力，如何...

榮家轉型安養 床位供不應求

老人安養問題成為全民關注焦點，但坊間公立養老院安養每月需2萬餘元且床位難求，有些私人高檔養老院光押金就要上千萬元。向來為...

校園我最棒／中原大學心理治療所 上月開業

中原大學經教育部同意設立「附設冠英心理治療所」，8月營運，是全國第一個由大學成立的心理治療所，除了規劃教學場域、增加學生...

苗栗風箏美食節辦桌 貴香農業社勝出

苗栗市風箏美食節傳統4炆4炒辦桌PK賽，貴香農業社脫穎而出，風箏節則將加強安全維護，不受新竹市風箏節意外影響，照常舉辦。

熱門新聞

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件

88歲豆花伯推車叫賣養活祖孫 傳有女子包買到月底6百杯

台東少數姓氏 搭機候補姓氏秀出「停*飛」旅客以為停飛

不只100萬噸！旗山大林農地廢棄物暴增四倍 業者束手無策

香蕉價格崩落！高市議員嗆：農委會偷偷摸摸補助 應做好外銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。