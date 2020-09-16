竹市議會、常青教育基金會捐助喜憨兒 盼拋磚引玉

財團法人常青教育基金會、新竹市議會、市府文化局日前舉辦張正傑的大提琴世界-圈圈寶貝親子音樂會，常青教育基金會與市議會今天將售票所得共同捐給喜憨兒社會福利基金會新竹事務所，上午舉辦捐贈儀式，喜憨兒社福基金會非常感謝常青教育基金會與市議會的溫暖。

市議會議長許修睿說，今年因新冠肺炎疫情影響，許多表演團體受到很大衝擊，慈善機構募款狀況也受到連累，常青教育基金會將辦親子音樂會的售票所得捐給喜憨兒，讓這場親子表演別具意義。

副議長余邦彥說，常青教育基金會理事長劉志宏是他的好朋友，事前討論時希望讓這場表演結合公益，他全力促成，也希望能拋磚引玉，讓大家共同關心這些議題。

常青教育基金會理事長劉志宏指出，基金會每年都舉辦不同性質的公益活動，今年的音樂親子饗宴吸引許多家長帶著孩子來共襄盛舉，採售票入場，所得捐給喜憨兒基金會，讓親子除了聆賞美好的音樂饗宴，也都參與公益活動。

代表受贈的喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉說，非常感謝常青教育基金會與市議會舉辦這麼有意義的活動，並把售票所得捐給喜憨兒基金會，令他們非常感動，中秋節前夕，喜憨兒也推出一些活動與禮盒，希望各界持續幫幫憨兒。